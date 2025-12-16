「脚長効果アリ」「腰まわりスッキリ！」【GU】40・50代が穿きたい♡「おすすめパンツ」

日常的にヘビロテするプチプラパンツを選ぶ際にも、すっきり感や美脚見えは妥協したくない。それなら、ぜひ【GU（ジーユー）】のパンツを候補に入れてみて。旬のデザインを取り入れつつも、スタイルアップを狙えるディテールも備えたGUのパンツは、まさに求めていた1本かも。今回は、40・50代におすすめしたいパンツをピックアップ。ミドル世代がお手本にしたくなる、おしゃれスタッフさんの着こなしとともに、紹介します。

トレンド感を高めるワイドなテーパードシルエット

【GU】「ブラッシュドワイドテーパードパンツQ」\1,990（税込・セール価格）

丸みを帯びたワイドテーパードシルエットで、コーデのトレンド感をUPさせてくれそうなパンツ。裾にかけて細くなるテーパードシルエットと外側がわずかにふくらむカーブラインを組み合わせたデザインは、コーデにひと癖をプラスするとともに脚のラインのカバー役も担ってくれそうです。クリーンな表側に対し、裏側は起毛素材が採用されているため、冷えが気になる冬の1軍パンツとして重宝するはず。

縦ラインを強調するシームでルーズに見せない

スタッフのNatsukiさんも、「股上が深めでハイウエストなので脚長効果アリですよ」とプッシュ。フロントにシームが入っていることで縦のラインが強調され、ワイドシルエットでもルーズに見えにくいのが大人に嬉しいポイント。ベージュのワントーンコーデも印象的なシルエットで無難に見せません。ウエスト後ろはゴムのため、ストレスフリーに穿けそうなのもGOOD。

ニュアンスカラーとヘリンボーン柄で奥行きを演出

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツZ+E」\2,990（税込・セール価格）

冬らしいヘリンボーン柄が、コーデを旬のクラシカルムードに寄せてくれそうなハイウエストパンツ。ダークグレーとブラウンの2色展開で、ニュアンス感のある色味。どちらを選んでも、大人コーデにシックな奥行き感をもたらしてくれそうです。ストンと落ちるストレートで、ややワイド寄りのシルエットはキレイ見えしやすく、気になるヒップや脚のラインを拾いすぎません。

腰まわりのすっきり見えを後押しするツータック

ウエストまわりに入ったツータックが、着膨れ感をセーブする重要ポイント。「腰回りをすっきりみせてくれる」と、スタッフのHirokoさんもコメントしています。ウエストの両サイドにあしらわれたベルトも、タックインした際に物足りなさを感じさせないポイントに。柄の主張は控えめなため、大ぶりなチェック柄ストールや華やかな色味のバッグとも喧嘩せずスタイリングできそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ