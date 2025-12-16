北川景子、昔は“みたらし”好きじゃなかったけど…「一周回ってハマってきて」
女優の北川景子（39歳）が、12月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。団子や大福など、和風なものを「とにかく、なんかガッツリ食べたい」と語った。
映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、報知映画賞の主演女優賞に輝いた北川と、助演女優賞に輝いた森田望智（29歳）が番組のインタビューに対応。「自分にあげたいご褒美は？」との質問を受ける。
これに北川は「とにかく、なんかガッツリ食べたい（笑）」と笑い、「団子とか、大福とか、和風なもの食べたいかもしれない」と語る。
そして「みたらしがあんまり昔は好きじゃなくて、なんか甘いか、辛いかわからなくないですか？ どっちだろうと思って」と否定的だったものの、「最近ちょっとみたらしにハマってきて。（甘いか辛いかよくわからないと思いながらも）おいしいんじゃない？ 一周回って最近なってるので…ちょっと変なのかも（笑）」と語った。
映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、報知映画賞の主演女優賞に輝いた北川と、助演女優賞に輝いた森田望智（29歳）が番組のインタビューに対応。「自分にあげたいご褒美は？」との質問を受ける。
そして「みたらしがあんまり昔は好きじゃなくて、なんか甘いか、辛いかわからなくないですか？ どっちだろうと思って」と否定的だったものの、「最近ちょっとみたらしにハマってきて。（甘いか辛いかよくわからないと思いながらも）おいしいんじゃない？ 一周回って最近なってるので…ちょっと変なのかも（笑）」と語った。