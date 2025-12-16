◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

今年３月に開業した佐藤悠太調教師（３７）＝栗東＝が、朝日杯ＦＳのコルテオソレイユでＪＲＡ・Ｇ１初挑戦Ｖへ挑む。

順調にＶを重ね、９か月半で２０勝。８９年に嶋田功元調教師と１５年の池添学調教師＝栗東＝マークした１年目の調教師の最多記録に、あと１勝まで迫っている。助手時代は田中章博厩舎、寺島厩舎などで研さんを積んだ佐藤悠調教師は「開業した時はＧ１に出られるとは思っていなかった。ありがたいです」と笑みを浮かべる。

コルテオソレイユはデビューから２戦続けて１２００メートルに使った。勝ち切れなかったが、マイルまで距離を延ばした４戦目に初勝利。前走のベゴニア賞は評判馬のドリームコアに頭差の２着と素質が開花してきた。「全体の時計も上がりの時計も良かったです」とレースぶりを高く評価する。

開業当初から「チームでやっていきたい」とスタッフとの協力関係を何よりも大事に考え、一緒に一つでも上の着順を目指す毎日を送ってきた。「本当に人に恵まれています」。１３人の総力を結集して、大舞台でも存在感を示す。（松ケ下 純平）