ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）とは、世界を、愛する人を、そして自分自身を救う物語だった。最終回「Sì, amore. 」で、小さな1匹の蜂＝文太（大泉洋）は未来を、今を変えていく。

参考：『ちょっとだけエスパー』野木亜紀子インタビュー 初タッグの貴島彩理PとSFに挑んだ理由

※本稿は最終回のネタバレを含みます

12月24日、クリスマスマーケットを舞台に繰り広げられる文太たちにとって最後の戦い。市松（北村匠海）、紫苑（新原泰佑）、久条（向里祐香）たちを落下してくるLEDによる事故死から救うことだったが、そこにEカプセルを何粒も食べ、自暴自棄になった四季（宮粼あおい）が乱入し、文太と文人（岡田将生）、2人の“ぶんちゃん”を殺すことを計画する。

人はなぜ、人を殺そうとするのか。それは、自分自身を愛せなくなったからだ。必要とされていない人間だと悟った円寂（高畑淳子）が因縁の男・結城（吉田鋼太郎）への復讐心を再燃させたのも、1000万人の命と天秤にかけられた四季が“ぶんちゃん”の殺害を宣言したのも全て。幸せになりたかった、必要とされたかった、愛されたかった、愛したかった――。心の声とは裏腹に、将来の希望を捨てた投げやりな行動が、自分自身を狂わせ、人を傷つけていく。その象徴が、四季を救うことができずに、自責の念に駆られる兆（岡田将生）だったのかもしれない。兆自身もどうして生きているのかが分からなくなっていた。

“ちょっと”どころか、人を圧死させるほどの息へと進化してしまった四季の能力。彼女を止められるのは、自分自身を愛しそこねていたことに気づけた文太だけだった。これから四季が生きていく10年間はかけがえのない時間だ。そして、文太にとって四季と生きてきた半年間は一生分だった。「忘れてしまっても、相手が死んでも、愛は残る。ここまで真面目に言えたことがなかったけど、愛してる。四季を愛してる。四季がいる、この世界を俺は愛する」と文太は真っ直ぐに伝える。

頭上に落下する、無数のLEDパネル。そこにパチンと指が鳴らされ、第5話に登場した白い男（麿赤兒）が姿を現すのだ。彼の正体は、“京”こと2070年の文人。副作用を止める薬を市松博士が開発した未来で、Eカプセルを飲んだ京の能力は、対象の相手を一時的に消すものなのだろう。その能力の強力さから、2070年ではEカプセルが改良されているのかもしれない。

ナノレセプターを飲んで半年間の記憶を失った四季は、病院で再会した文人と新たな人生を歩み始める。そこには清掃員に扮した文太たち「bit5（-1）」のミッション「四季と文人のラブラブ大作戦」による手助けがあった。Eカプセルの副作用に耐え、2025年を生き延びた文太たち。生きていくことが文太たちのミッション。文太たちが生き続ければ、未来の形は変わり、それが四季と世界と自分たちを救うこととなる。全ての刹那は、永久（とこしえ）に繋がっている、ということだ。

文太が高層ビルから身を投げるところから始まった『ちょっとだけエスパー』。世界を救うことを命じられた文太たちの物語は、気づけば視聴者自身の物語にもなっていた。生きるというミッションは果てしなく困難だけれど、永遠に続けなければならない。それが、愛するということの意味だから。

（文＝渡辺彰浩）