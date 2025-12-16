『MAZZEL ROOM #まぜべや』の12月16日20時公開回に、AAAの宇野実彩子・日髙光啓・與真司郎がゲスト出演する。

今回のゲスト出演は、MAZZELメンバー・SEITOがかねてより公言しているAAAへの深いリスペクトをきっかけに、本人には事前に知らされないドッキリ企画として計画された。

企画内で目隠しをした状態でとある対戦に臨んでいたSEITOが、その相手が実はAAAのメンバーであることに気づくという仕掛けを用意。予想外の展開の中で対戦相手の正体が明かされ、憧れの存在を前にしたSEITOの率直なリアクションも大きな見どころとなっているという。

なお今回の共演は、バラエティ企画でありながら、AAAとMAZZELの音楽的なつながりも背景に実現した。MAZZELの11月26日に発売された4th Singleの表題曲「Only You」は、楽曲とMVの両方で、AAAの人気曲「愛してるのに、愛せない」へのオマージュが散りばめられている。

（文=リアルサウンド編集部）