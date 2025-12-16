「鍋奉行の夫」が家族以外と鍋を囲んだら……。意外な“別の顔”を知った40歳妻の失望
この季節、家庭でも鍋料理が増えるが、一般的に言って、いきすぎた「鍋奉行」は嫌われるもの。しかも、一緒に鍋を囲む相手によって態度を変えられると、それまでの信頼関係まで失われる可能性がある。
「ふだんから、理想の家族を演じたがるタイプではあるんですが、鍋のときは特にひどいんです。それはまだ煮えてないだの、早く取り出せだの、熱くても頑張って食えだの、ちょっとむちゃがすぎる。下の子なんて涙目になっていることもあって……。『食事は楽しくしようよ』と言っても、鍋には鍋の流儀があるとか言っちゃって」
「父親が仕切り、子どもたちがわいわい食べる。それだけならいいけど、夫はルールが細かすぎるんですよ。私でさえうんざりするくらいだから」
最後の雑炊もまた、子どもに溶き卵を作らせながら文句ばかり言うらしい。そして食べ終わると「おいしかっただろ、楽しかっただろ」と子どもたちに押しつける。
「近いうち上の子が、鍋料理は嫌だと言い始めそうです」
夫にはたびたび注意もしているが、聞く耳をもたない。家族そろっての鍋料理は、夫にとって至福のときなのだろう。
「毎年12月は忘年会に明け暮れています。私も仕事をしているのですが、子どもたちが小さいころは夫は飲みに行き、私は忘年会1つ出られず家に帰るしかなかったからよくケンカになりました」
ところが今年は、下の子が小学校に入ったこと、夫の母が近くに越してきたことなどから、エリカさんも忘年会を満喫することができている。
「つい最近、夫の友人たちが夫婦で集まる会を開くと聞いたんです。学生時代、もっとも仲のよかった二人が、それぞれ夫婦で参加するから一緒に行こうと。私も彼女たちとは数回ですが会ったことがあるので、楽しみに出かけました」
「私は夫が外でも仕切りたがるのではないかと不安でした。でも夫はほとんど手も口も出さなかった。そして仕切ってくれた夫の友人が、押しつけがましくもなくほどよい世話焼き加減で、とても感動しました。その友人の妻は、『夫は焼肉のときも、いつもこうやってくれるの。わりときちんと全員を見ているから、うちの親が一緒だと、本当にいいダンナさんだねってみんな大感動する。ふだんはチャラいだけの人なんだけど』と、自分の夫を褒めつつ笑いをとっていました」
エリカさんの夫は帰宅途中でも、口数が少なかった。友人を見て、自分の鍋奉行ぶりを反省しているのかと期待したのだが、実はそうではなかったようだ。
家族の前での顔、友人との関係での顔、さらには職場での顔。男女問わず、大人はいろいろな顔を使い分けているものだ。ただ、そこにあまりにギャップがあると、信頼の問題になりかねない。
「夫のことが好きだから結婚したんですが、やはりどうも家族に対しては『世間体』や『見栄』を優先させることがありますね。近所の人が見ていると、いつもよりずっと子どもに甘くなったり、わざと近所の人の前で子どもと絡んで見せたり。いつもはしないことをして、『いい家族』を演じたがる。うちの両親の前でもそうやって装うことがあるので、私は少し怖いなと思っています」
10年一緒にいても、夫の本心が分からないことがあると彼女は言う。友人夫婦たちとの鍋料理で、夫の新たな面を知った気がすると少し不安そうだった。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
