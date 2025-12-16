「私の不注意によるものであり、深く反省」織田信成、交通事故を報告。「前も飲酒運転してたよな」
プロフィギュアスケーターの織田信成さんは12月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。交通事故を起こしたことを報告し、さまざまな声が寄せられています。
【画像全文】交通事故を報告した織田信成
この投稿には「お怪我は大丈夫ですか？」「顔が知られてる人って大変」「完璧なリスクヘッジ」などの声が。ほかにも「前も飲酒運転してたよな」「また飲酒か？」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像全文】交通事故を報告した織田信成
「渋滞中の徐行状況下で」織田さんは、1枚のテキスト画像を投稿。「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました」「事故発生後は速やかに車両を停止し、警察へ連絡のうえ、現場にて適切な処置および事故対応を行っていただきました」と、報告しました。そして「今回の事故につきましては、私の不注意によるものであり、深く反省しております。今後は運転時の安全確認をより一層徹底し、再発防止に努めてまいります」と、反省の意を表しています。
織田信成さんプロフィール織田さんは1987年生まれの38歳。現在はプロフィギュアスケーターとして活動する傍ら、コーチや解説を務めています。また、公式YouTubeチャンネル「織田信成の“滑るけどスベらない”チャンネル」にもたびたび動画を投稿。さらに、私生活では4児の父でもあります。
(文:堀井 ユウ)