¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬¡ÖADULTÉôÌç¡×¤Ç¡¢Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬¡ÖNOWÉôÌç¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£NEXTÉôÌç1°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ê21¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3¿Í¤Ï³ÆÉôÌç¤Ç½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

º£²ó¤ÎÁíÆÀÉ¼¿ô¤Ï80ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ïº£´ü³èÌö¤·¤¿½Ü¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£³ÆÉôÌç¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°Á´½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¡£

¢¡NOWÉôÌç

1°Ì¡¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ(Travis Japan)

2°Ì¡¡ËÜÅÄ¶ÁÌð

3°Ì¡¡º´Æ£¾¡Íø(timelesz)

4°Ì¡¡K(¡õTEAM)

5°Ì¡¡¹â¶¶¶³Ê¿(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)

6°Ì¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ

7°Ì¡¡üâ¶¶³¤¿Í(King¡õPrince)

8°Ì¡¡ÇðÌÚÍª(Ä¶ÆÃµÞ)

9°Ì¡¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)

10°Ì¡¡Èøºê¾¢³¤(INI)

11°Ì¡¡»³²¼¹¬µ±

12°Ì¡¡¥é¥¦¡¼¥ë(Snow Man)

13°Ì¡¡¾±»Ê¹ÀÊ¿

14°Ì¡¡Çò´äÎÜÉ±(JO1)

15°Ì¡¡¹Ë·¼±Ê

16°Ì¡¡º´Ìî¾½ºÈ(A¤§! group)

17°Ì¡¡Áý»ÒÆØµ®(GENIC)

18°Ì¡¡Ë­ÅÄÍµÂç

19°Ì¡¡ÃæÂ¼Îæ°¡(KEY TO LIT)

20°Ì¡¡¾®ÇÈÄÅ»Ö(PSYCHIC FEVER)

¢¡NEXTÉôÌç

1°Ì¡¡´äÀ¥ÍÎ»Ö

2°Ì¡¡ÌÝÂåÏÂ¿Í(¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£)

3°Ì¡¡¹õÀîÁÛÌð

4°Ì¡¡ÉÍÀîÏ©¸Ê(ROIROM)

5°Ì¡¡ÌîÂ¼¹¯ÂÀ

6°Ì¡¡HARUA(¡õTEAM)

7°Ì¡¡¿¥»³¾°Âç(¥¸¥å¥Ë¥¢)

8°Ì¡¡NAOYA(MAZZEL)

9°Ì¡¡ã·Æ£½á

10°Ì¡¡YU(NEXZ)

11°Ì¡¡Àî¸ýÁó¿¿(KID PHENOMENON)

12°Ì¡¡RUI(STARGLOW)

13°Ì¡¡°ËÆ£·½¸ã(Î¶µÜ¾ë)

14°Ì¡¡¿¿µÝÌÒÇ·(AmBitious)

15°Ì¡¡ËÜÅç½ãÀ¯

¢¡ADULTÉôÌç

1°Ì¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ(SixTONES)

2°Ì¡¡ÃæÅç·ò¿Í

3°Ì¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá(timelesz)

4°Ì¡¡»ÖÂº½ß

5°Ì¡¡Ëöß·À¿Ìé(A¤§! group)

6°Ì¡¡ÁðÀîÂóÌï(Ä¶ÆÃµÞ)

7°Ì¡¡¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé(Travis Japan)

8°Ì¡¡çÐÆá¾ë¾©(JO1)

9°Ì¡¡ß·ËÜ²Æµ±(FANTASTICS)

10°Ì¡¡±öÌî±Íµ×

Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖViVi2026Ç¯¡¡2¡¦3·î¹çÊ»¹æ¡×»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£