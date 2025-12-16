¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¡¡£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬¡ÖADULTÉôÌç¡×¤Ç¡¢Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬¡ÖNOWÉôÌç¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£NEXTÉôÌç1°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ê21¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3¿Í¤Ï³ÆÉôÌç¤Ç½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíÆÀÉ¼¿ô¤Ï80ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ïº£´ü³èÌö¤·¤¿½Ü¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£³ÆÉôÌç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Á´½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¡£
¢¡NOWÉôÌç
1°Ì¡¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ(Travis Japan)
2°Ì¡¡ËÜÅÄ¶ÁÌð
3°Ì¡¡º´Æ£¾¡Íø(timelesz)
4°Ì¡¡K(¡õTEAM)
5°Ì¡¡¹â¶¶¶³Ê¿(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)
6°Ì¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ
7°Ì¡¡üâ¶¶³¤¿Í(King¡õPrince)
8°Ì¡¡ÇðÌÚÍª(Ä¶ÆÃµÞ)
9°Ì¡¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)
10°Ì¡¡Èøºê¾¢³¤(INI)
11°Ì¡¡»³²¼¹¬µ±
12°Ì¡¡¥é¥¦¡¼¥ë(Snow Man)
13°Ì¡¡¾±»Ê¹ÀÊ¿
14°Ì¡¡Çò´äÎÜÉ±(JO1)
15°Ì¡¡¹Ë·¼±Ê
16°Ì¡¡º´Ìî¾½ºÈ(A¤§! group)
17°Ì¡¡Áý»ÒÆØµ®(GENIC)
18°Ì¡¡ËÅÄÍµÂç
19°Ì¡¡ÃæÂ¼Îæ°¡(KEY TO LIT)
20°Ì¡¡¾®ÇÈÄÅ»Ö(PSYCHIC FEVER)
¢¡NEXTÉôÌç
1°Ì¡¡´äÀ¥ÍÎ»Ö
2°Ì¡¡ÌÝÂåÏÂ¿Í(¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£)
3°Ì¡¡¹õÀîÁÛÌð
4°Ì¡¡ÉÍÀîÏ©¸Ê(ROIROM)
5°Ì¡¡ÌîÂ¼¹¯ÂÀ
6°Ì¡¡HARUA(¡õTEAM)
7°Ì¡¡¿¥»³¾°Âç(¥¸¥å¥Ë¥¢)
8°Ì¡¡NAOYA(MAZZEL)
9°Ì¡¡ã·Æ£½á
10°Ì¡¡YU(NEXZ)
11°Ì¡¡Àî¸ýÁó¿¿(KID PHENOMENON)
12°Ì¡¡RUI(STARGLOW)
13°Ì¡¡°ËÆ£·½¸ã(Î¶µÜ¾ë)
14°Ì¡¡¿¿µÝÌÒÇ·(AmBitious)
15°Ì¡¡ËÜÅç½ãÀ¯
¢¡ADULTÉôÌç
1°Ì¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ(SixTONES)
2°Ì¡¡ÃæÅç·ò¿Í
3°Ì¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá(timelesz)
4°Ì¡¡»ÖÂº½ß
5°Ì¡¡Ëöß·À¿Ìé(A¤§! group)
6°Ì¡¡ÁðÀîÂóÌï(Ä¶ÆÃµÞ)
7°Ì¡¡¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé(Travis Japan)
8°Ì¡¡çÐÆá¾ë¾©(JO1)
9°Ì¡¡ß·ËÜ²Æµ±(FANTASTICS)
10°Ì¡¡±öÌî±Íµ×
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖViVi2026Ç¯¡¡2¡¦3·î¹çÊ»¹æ¡×»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£