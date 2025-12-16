オンライン動画配信サービス・Huluが16日、2025年の年間視聴数ランキングを発表し、7人組ガールズグループ・HANAが誕生したオーディション番組『「No No Girls」完全版』が音楽/ライブ部門ランキングで1位に輝きました。

ラッパーでシンガーのちゃんみなさんプロデュースのもと、ガールズグループを誕生させるために行われたオーディション『No No Girls』。“身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください”という応募メッセージから始まったオーディションには、国内のみならず世界各国から7000通を超える応募が集まり、番組では参加者たちの人生が表れた“声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦が描かれました。

続く2位にも、HANAがより大きな花を咲かせるために成長する番組『HANA-CHANnel』がランクイン。2025年に新たなムーブメントの波を起こした作品がトップ2に輝きました。

そして、3位にはガールズ版 EXILE TRIBEを築くガールズグループオーディション『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION』がランクインしています。