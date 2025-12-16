冬の脚見せはぷりかわ女子の特権♡ チュールにときめく「リボンショートパンツ」着回し4選
アウター必須の冬も、ビジュ映えする着回しコーデを楽しみたい...！そこで今回は、中川紅葉とともに、ガーリー気分を引き上げる「リボンショートパンツ」の着回し術をご紹介します。ひとクセあるデザインで、みんなとはひと味違うガーリーコーデがかなう優れものです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
リボンショートパンツ
1枚で決まるビジュ映えボトム
チュールとリボンのディテールが目を引くショートパンツ。ゆったりとしたトップスの下からチュールをのぞかせるのが上級者テク。
Cordinate 色使いで遊ぶスタイルアップコーデ
ジャケットとブラウスの個性的な色使いが可愛い♡ 着ぶくれがちな冬コーデは脚を見せれば解決できる。
Cordinate ガーリーさんのシャツコーデ
ニットにシャツをINしたカッチリコーデも、ガーリーなパンツのおかげでクールになりすぎない。ビーニーやソックスなどの小物使いでさらに遊びゴコロをプラスして。
Cordinate 触れたくなっちゃうあざかわコーデ
ニットカーでとショートパンツをあわせれば、王道あざとコーデの完成。ふわもこアイテムと肌見せの二刀流で彼の視線をゲットして♡
Cordinate ぷりかわ乙女流スポーティーコーデ
パーカーやニットキャップで気取らないやんちゃ感を演出♪コーデのなかに潜むお花やリボンで乙女ゴコロも忘れない。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉