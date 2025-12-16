冬の脚見せはぷりかわ女子の特権♡ チュールにときめく「リボンショートパンツ」着回し4選

アウター必須の冬も、ビジュ映えする着回しコーデを楽しみたい...！そこで今回は、中川紅葉とともに、ガーリー気分を引き上げる「リボンショートパンツ」の着回し術をご紹介します。ひとクセあるデザインで、みんなとはひと味違うガーリーコーデがかなう優れものです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ リボンショートパンツ 1枚で決まるビジュ映えボトム チュールとリボンのディテールが目を引くショートパンツ。ゆったりとしたトップスの下からチュールをのぞかせるのが上級者テク。 リボンショートパンツ 16,280円／ pain（lilLilly TOKYO）

Cordinate 色使いで遊ぶスタイルアップコーデ ジャケットとブラウスの個性的な色使いが可愛い♡ 着ぶくれがちな冬コーデは脚を見せれば解決できる。 リボンショートパンツは着回し。スエードリボンジャケット 6,599円／PHILLY ピンクタートルカットソー 9,900円／ビームス ボーイ（ビームス ボーイ 原宿）イヤリング 2,420円／アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate ガーリーさんのシャツコーデ ニットにシャツをINしたカッチリコーデも、ガーリーなパンツのおかげでクールになりすぎない。ビーニーやソックスなどの小物使いでさらに遊びゴコロをプラスして。 リボンショートパンツは着回し。ピンクロゴニット 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）BIGシャツブラウス 6,820円／Lumier ニットキャップ 2,990円／MANGO ソックス 1,650円／靴下屋（Tabio）ロングブーツ 19,990円／ZARA（ザラ）

Cordinate 触れたくなっちゃうあざかわコーデ ニットカーでとショートパンツをあわせれば、王道あざとコーデの完成。ふわもこアイテムと肌見せの二刀流で彼の視線をゲットして♡ リボンショートパンツは着回し。イエローニットカーディガン 8,690円／dazzlin イヤリング 2,090円／アネモネ（サンポークリエイト）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ぷりかわ乙女流スポーティーコーデ パーカーやニットキャップで気取らないやんちゃ感を演出♪コーデのなかに潜むお花やリボンで乙女ゴコロも忘れない。 リボンショートパンツは着回し。フーディスエット17,600円／UGG®（デッカーズ ジャパン）ニットキャップ 15,400円／UGG®（デッカーズ ジャパン）バッグ 11,000円／レイ ビームス（レイビームス 新宿）ロングブーツ 16,500円／dazzlin 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉