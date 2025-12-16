◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

阪神ＪＦは馬体重にキャリアと実績を重ね、１頭に絞り込んだスターアニスをプッシュ。穴候補に１８００メートル戦での勝ち星を重視して、抽選組のギャラボーグを推奨。ここのコーナーだけで馬連２０・２倍は手にできたはず（実際の印が素直でないことは、日々反省）。

今週も２歳Ｇ１。小学校の運動会みたいなもので個体の成長の差はばらばら。馬体重はやはり大きなファクターになる。朝日杯ＦＳでは大きいことが正義だ。前走馬体重が４５４キロ以下は【００１３２】（以降データは過去１０年）。一方、５００キロ以上は【３２２１４】で複勝率３３・３％。これに、当日の単勝オッズ９・９倍以下のフィルターがかかると【３２１１】。唯一の着外は折り合いを欠いて暴走気味になったシュトラウス（２３年１０着、前走時５２０キロ）。同馬は前走４番人気以下【０１１６５】で引っかかっており、例外とみていいだろう。

前走時馬体重が５００キロ以上で今回出走予定はリアライズシリウス１頭のみ。新潟２歳Ｓの勝ちっぷりから上位人気は必至。黙って買いとみていい。負のデータとしては１４年の蛯名（現調教師、ダノンプラチナ）を最後に美浦所属騎手の勝利がないことだが、【０１１１８】ではあっても着外はすべて４番人気以下。３番人気以内は馬券圏内に入っており、津村がＶに導く瞬間が見えてくる。