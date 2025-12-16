神奈川県横浜市にある『Ｋアリーナ横浜』が、米国の音楽業界誌『Pollstar（ポールスター）』にて観客動員数世界1位に輝いたことが発表されました。

2025年12月12日発行の『Pollstar：2025 Year End Special Issue』にて、Ｋアリーナ横浜が世界のアリーナランキングで観客動員数204万7530人を記録し、1位に輝きました。このランキングは、2024年11月14日〜2025年11月12日の約1年間のライブイベントへの観客動員数から集計され、世界各国のアリーナがランクインしました。

2023年9月に営業をスタートしたＫアリーナ横浜では、横浜出身の男性デュオ・ゆずがこけら落とし公演を開催。他にも、B'zや槇原敬之さん、長渕剛さんなど多くのアーティストたちがこれまでライブを開催してきました。

Ｋアリーナ横浜は、“すべては『音楽』を楽しむために”をキーワードに、音楽のために造られた世界最大級の音楽アリーナ。

公式サイトによるとＫアリーナ横浜は9階建て、約2万人が収容される大きさだといいます。また、Ｋアリーナ横浜を運営する会社によるとＫアリーナ横浜の最大収容人数は、さいたまスーパーアリーナに次ぐキャパシティーのアリーナだということです。