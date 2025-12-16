18年ぶりに全面刷新した新生“チンク”

ステランティスは2025年11月21日、フィアットのコンパクトカー新型「500 Hybrid（500ハイブリッド）」をイタリア・トリノで世界初公開しました。

フィアットを象徴するコンパクトカー「500（チンクエチェント）」が、実に18年ぶりとなる大幅刷新を遂げ、新型500ハイブリッドとして新たなスタートを切りました。

丸目ライトに愛らしいフォルム。一見すると馴染み深い「500」そのものですが、その中身は走りの根幹となるアーキテクチャから内外装、装備、安全性に至るまで、全面的にアップデートされています。

最大の進化点は、電気自動車「500e」と共通の最新アーキテクチャを採用したことです。

従来のガソリン500はデビューから17年が経過し、設計の古さが否めない部分もありましたが、今回の刷新によって静粛性やボディ剛性、乗り心地、車内レイアウトなど、クルマとしての基本性能が現代基準へと一気に引き上げられました。

生産は、初代500の生誕地でもあるイタリア・トリノのミラフィオリ工場で実施されます。すでに左ハンドル仕様の製造はスタートしており、右ハンドル仕様についても2026年第2四半期からの生産開始がアナウンスされました。

ボディタイプは、ベーシックな「ハッチバック」、助手席側に観音開き式のサブドアを備えたユニークな「3＋1（スリープラスワン）」、そして開放感あふれる「カブリオレ」の3種類を展開。

欧州仕様では「ICON（アイコン）」「LA PRIMA（ラ・プリマ）」といったグレードに加え、特別仕様車「TORINO（トリノ）」も設定されるなど、ライフスタイルに合わせた豊富な選択肢が用意されています。

ボディサイズは全長3631mm×全幅1684mm×全高1532mmで、ホイールベースは2322mmとプラットフォームを共有する500eとほぼ同等で、日本の道路事情や狭い駐車場でも扱いやすいサイズ感は健在です。

パワートレインには、1.0リッター直列3気筒ガソリンエンジンに12Vマイルドハイブリッドを組み合わせた最新ユニットを搭載。

最高出力は65馬力と、現代の乗用車としては控えめな数値ですが、軽量なボディと相まって、街中をキビキビと駆け抜ける「使い切れるパワー」の楽しさを提供します。

そして何より注目すべきは、トランスミッションの構成です。

新型500ハイブリッドは、現時点ですべてのグレードが「6速MT（マニュアルトランスミッション）」のみの設定となっています。ATやDCTといった2ペダル仕様は用意されておらず、あえてMT一本に絞ることで「自分で操る」歓びを前面に打ち出しました。

電動化や自動化が進み、MT車が急速に姿を消しつつある欧州市場において、量産コンパクトカーがここまで明確にMT推しの姿勢を見せるのは非常に稀有な例と言えます。

エクステリアはシンプルながらも上質なディテールへと進化し、インテリアには10.25インチの大型モニターを配置するなど機能性も大幅に向上。

ワイヤレスApple CarPlay／Android Autoへの対応や、先進の運転支援システム（ADAS）も搭載され、クラシックな雰囲気と最新デジタル技術が融合したモダンな空間に仕上がっています。

65馬力のエンジンを6速MTで操り、最新のボディで軽快に走る。新型500ハイブリッドは、単なる移動手段ではなく、日常の運転そのものを「楽しみ」に変えてくれる一台と言えるでしょう。

現時点で日本への導入時期は未定ですが、コンパクトなサイズ、愛らしいデザイン、そして希少なMT設定というキャラクターは、日本のクルマ好きにも強く響くはず。

生まれ変わった“最新のチンク”が日本の道を走り出す日に、期待が高まります。

※ ※ ※

SNSでは、新型500ハイブリッドに対してさまざまな声が寄せられています。

まず目立ったのはデザインへの評価で、「デザインがいい」「このサイズ感がちょうどいい」といった声が多く、イタリア車らしい独創的なスタイルに惹かれるユーザーが多いようです。

さらに、今回の大きなトピックであるMT復活については、「この時代にMT復活は嬉しい」「小排気量をMTで操るのが一番楽しい」と歓迎する意見が多数。「セミATではなく“本物のMT”なのが良い」という熱量の高いコメントも見られました。

また、「アバルト版にも期待」「ベースがないとアバルトは生まれない」といった派生モデルへの期待の声も上がっており、将来的なスポーツグレード展開にも注目が集まっています。

パワートレインについては、「ツインエアのハイブリッドが欲しい」といった希望も寄せられ、MT×小排気量という楽しさに共感するユーザーが多い印象です。

総じて、新型フィアットは 「デザインの魅力」「MT復活の意義」「サイズ感の良さ」 が高く評価されており、SNS上でも注目度の高い一台となっているようです。