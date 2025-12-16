＜美意識が高い夫…ムカッ＞義母がビシッ！カッコいいどころか「ママをいじめるパパ」【第5話まんが】
私はミハル。夫のトモヤと半年前に生まれた娘のチエリと暮らしています。トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きです。私は美容院に行くどころか、ゆっくりお風呂に入ることすらできないのに……。そんなある日、遠方に住む義両親が訪ねてきました。相変わらず身ぎれいにしているトモヤと、ボサボサの髪で疲れきっている私。義母はそんな様子を見かね、私をかばってトモヤのことを叱りつけてくれました。
「ママをいじめるパパのことなんて、チエリちゃんは好きになってくれるのかしらね？」義母のその言葉はトモヤにグサリと刺さったようです。このままでは妻も娘も失うと思ったのか、焦ったように私に謝罪してきました。
「頼れるものはなんだって頼っていいのよ」義母にそう言って援護してもらえたことも、私にとってはありがたかったです。トモヤは「育休中なのにベビーシッターを頼むなんてありえない」と言って、人の手を借りることを許さなかったのです。
義母は、トモヤが自分を優先し、何もかも私に押し付けていると、はっきり指摘しました。
そしてトモヤのことを叱りつけ、「ミハルさんに時間を作ってあげるべき」と忠告してくれたのです。
義母の力強い言葉に、疲弊していた私の心はどれほど救われたことでしょう。
私の言葉では響かなかったことも、義母に言われた以上トモヤも真剣に考えてくれたでしょう。
いくらカッコいいパパと思われたくて外見を磨いても、内面を嫌われてしまっては台無しです。
トモヤが変わるきっかけになってくれればと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
