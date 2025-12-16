º£±Ê¾ºÂÀ¡¡Âº·É¤¹¤ë¿Í¤Ï¡©¤ËÂ¨Åú¡Ö°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡´¶¼Õ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Öº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÀ¸½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖÂº·É¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¿Æ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤À¤È¤¤¤¦º£±Ê¡£ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤äÀöÂõ¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤Õ¤ÈÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤¤Å¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤Î¶µ°÷¤À¤Ã¤¿º£±Ê¤ÎÊì¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡Ë²¿¤«ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤Ï´ÝÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¡¢Á´¥¯¥é¥¹Ã´Åö¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤ÇÅººï¤À¤±¤ÇÀ¨¤¤ÎÌ¡¢¥×¥é¥¹Éô³èÆ°¤â¸«¤Æ¤¿¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÊì¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÊì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ°ÎÂç¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë»î¹ç¤Ã¤Æ¡¢»þº¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¸áÁ°3»þ²á¤®¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤«¤éµ¯¤¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ëè²ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¯¤ì¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¤ËÊì¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£