オンライン動画配信サービス・Huluが16日、2025年の年間視聴数ランキングを発表し、バラエティー番組『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ！』が総合ランキングで1位に輝きました。

同番組は、世界中を舞台に出川哲朗さんやイモトアヤコさん、宮川大輔さんなどが挑戦する驚異のアクティビティーや、日本では知られていない未知なる国の文化を発見する冒険バラエティー。2024年の総合ランキングでも1位を獲得し、2年連続でトップに輝きました。

また、2位にはコミックス全世界累計2億7000万部を突破し、シリーズ歴代最高興行収入158億円を記録した劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』がランクイン。さらに続いて、TVアニメシリーズ『名探偵コナン』が3位となりました。

4位には、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！絶対に笑ってはいけない／罰ゲーム』シリーズ、5位には後宮を舞台に“毒見役”の少女が様々な難事件を解決する謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』第2期がランクインしています。