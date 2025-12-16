高市早苗首相と維新・吉村洋文代表が１６日夜、国会内で党首会談を行った。

吉村代表が連立の絶対条件とした衆院議員の定数削減法案が、審議すらされずに臨時国会が終わることに。

党首会談後の会見で高市首相はニコニコと満面の笑みだったが、横で吉村代表は憮然とした表情。

高市首相は「まずは衆議院選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえつつ自民、維新が協力して確実に成案を得ることで合意した」と来年通常国会での成立を目指すと説明した。

吉村代表は「難しい法案を自民党でまとめていただいた事には感謝を申し上げた」とする一方で「１２月５日に提出したにも関わらず審議すらされずに国会が終わってしまうのは残念。審議されない以上、成立しようもない。野党のみなさんにしっかり審議してもらいたいなと思います」と述べた。

最後は取材陣に求められ握手をかわしたが、連立時に比べると、ぎこちなかった。

吉村氏はＮＨＫ「ニュースウオッチ９」にインタビュー出演し、「審議してもらえないので野党に。これやりようがないですね」と述べた。

連立離脱を聞かれると「高市さんは約束守ってくれてますから、自民党維新で法案を提出しましたから。自民党の中にも反対の人もすごく多いと思います。組織としては法案提出までは一緒にやってるわけですから、自民党に対する不満というよりは、むしろ審議してもらえない野党に対する不満が強いです」と語った。

ネットでは「なんかガッカリ」「なんだかんだ言って先送り」「１ミリも変えられなかったという結果」「情けねえ」「自民のいつものやるやる詐欺にあっさり」「対照的な２人」「？？？野党への不満？よくわからない」「野党になすりつけるのは違う話」「党首会談は成果ゼロ」と厳しい声が相次いでいる。