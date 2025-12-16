中国社会人リーグ（５部相当）の福山シティＦＣは１６日、今季限りで日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）いわてグルージャ盛岡を退団したＦＷ藤本憲明（３６）が加入すると発表した。

大阪府出身の藤本は近大卒業後、アマチュアとしてＪＦＬの佐川印刷ＳＣに加入。Ｊ３鹿児島を経てＪ２大分で初のＪ１昇格を果たすと、２０１９年夏にＪ１神戸に完全移籍し、クラブ初タイトルとなる天皇杯制覇に貢献した。Ｊ１清水への期限付き移籍も経験し、２３年に鹿児島へ復帰。今季からいわてグルージャ盛岡に加入し、１９得点でＪＦＬ得点王に輝いたが契約満了となった。

福山シティＦＣは今季の中国リーグで４年連続４度目の優勝を飾ったが、全国地域チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の１次ラウンドで敗退し、ＪＦＬ昇格を逃していた。藤本の加入を受けて、ＳＮＳでは「地域リーグの生態系を破壊する移籍」などと盛り上がっている。

藤本はクラブを通じ「ＪＦＬ昇格は手の届くところにあると思います。ＪＦＬ、Ｊリーグへの道は茨の道ですが、福山の１００万本のバラが茨に負けることはありませんし、福山のデニムを身にまとえば怖いものはありません。福山城の鉄板張り天守のような堅い防御力とくわいの芽のように鋭くとがった攻撃をし、鞆の浦を走る船のようにどこまでも走り続け勝利する姿を見せたいと思います」などとコメントした。