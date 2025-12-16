『NGT48 大塚七海1st写真集（仮）』（KADOKAWA）が2026年2月13日（金）に発売される。

【写真】NGT48・大塚七海の浴衣姿

NGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中の大塚七海。自身初となる写真集の発売に先駆け、新潟県・佐渡島で撮影された、浴衣に眼鏡姿の“寝起き”感のあるナチュラルな姿などの先行カットが発表された。

紙面では健康美あふれる水色のビキニ、オトナの色気漂う黒のランジェリーと、それぞれ異なる魅力を放つカットも収録される。

また撮影には自身のカメラも持参し、空いた時間に撮影も。写真集のどこかに大塚の撮影したカットも使われる予定。今回の撮影に際し、自身も積極的にアイデアを出して取り組んだ、まさに大塚の気持ちが詰まった一冊となっている。

写真集公式Xでは、写真集の最新情報のほかに、撮影時のメイキングカットなどを随時更新中だ。

本書の発売を記念して2026年2月22日（日）、23日（月・祝）には東京で、2月28日（土）には地元・新潟で、本人登壇のお渡し会イベントも開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）