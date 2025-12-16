【最恐クレーマー】踏切が鳴っても渡るおじさんへ注意したらクレームに！客の言い分に駅員、震える!!【作者に聞く】
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描き、駅員の日常が垣間見えるような作品がそろう。今回は、ブログに投稿された駅員さんが登場する漫画の中から2作品をお届けするとともに、著者にプライドが高いクレーマーについても話を聞いた。
本作「100日後に辞める駅員さん」は、駅員として働くペンギンの“ペン助”が主人公の漫画。作者のザバックさんが、日々の業務で実際に遭遇してきた“思わずため息が出るようなクレーマー”との出来事を、ユーモアを交えながら描いている作品だ。
なかでも印象的なのは、命よりもプライドを優先してしまう人とのエピソード。踏切が鳴り始めたのに渡ろうとした男性を守るため、ペン助が笛を吹いた瞬間、男性は「よくも私に恥をかかせたな！笛を鳴らすなんて言語道断だぞ！」と激昂し、「お前らの電車で踏切が閉まるのが悪いんだろう」とまで言い放ったという。
ザバックさんによれば、この手のタイプは実際に存在するそうで、「『お前らのルールに従うぐらいなら俺は線路に飛び込むぞ』みたいな人、本当にいるんですよ」と明かす。特定の年齢層に多い印象があり、「新しいものを受け入れられないのかもしれません」と語ってくれた。
さらに、クレーマーの多くは“常連”であることも少なくない。まるで善人の代表を名乗るように「俺はほかの客を代表して言ってんだ」と無茶な要求を突きつけ、少しでも意に沿わなければ「二度と電車を使わないからな！」と怒鳴る。しかし翌日には何事もなかったように利用しているのだから、思わず苦笑してしまうのだそう。
ペン助の日々の奮闘は、読む人の気持ちを少し軽くしてくれる。日常のなかで生まれる理不尽さを、どこかクスッと笑えるタッチで描く本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
