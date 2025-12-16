12月15日、お笑い芸人のBKBことバイク川崎バイクが自身のXを更新。女優・加藤夏希の投稿をリポストするとともに、加藤のモノマネをした写真が“そっくりすぎる”と注目を集めている。

「BKBさんは、《やはりあまりにも似てる気がしたので思わずやってしまいました。ほんとすみません》とコメントを添え、同日に加藤さんが投稿していた写真を再現しました。加藤さんは、子どもの足が顔にかかり目をつぶった自然体の一枚を公開していましたが、BKBさんも目を閉じ、自身の手を顔に添えたポーズでこれを再現しています。とくに、目を閉じた際に強調される長いまつげや顔立ちが似ているとして、フォロワーの間で大きな話題になっています」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《めっちゃそっくり肌綺麗BKB》

《元ポスト見て、めっちゃ思ったこと本人がやってくれてる……》

《BKBってグラサン取ったら可愛い顔してるよね》

《正直に言えばネタ面白くないけど、これはめっちゃ面白い》

と、あまりにも似ている姿に、フォロワーからは驚きの声が相次いだ。

「BKBさんといえば、サングラスやメガネ姿の印象が強いですが、その素顔については以前から“意外と整っている”“かわいらしい顔立ち”といった声も少なくありませんでした。実際、BKBさんは美容師免許を持っており、そのスキルを生かしたYouTubeチャンネル『BKB美容室チャンネル』を運営しています。2025年2月22日に配信された動画では、芸人・青木マッチョさんのヘアカット中に自身の髪をオールバックにした姿が“かっこいい“と話題になっていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

今回“似ている側”として名前が挙がった加藤は、2014年に結婚を発表し、現在は4人の子どもを育てる母でもある。

「近年は育児を軸にしながらも、11月24日放送の『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）に出演するなど、女優業にも再び力を入れています。BKBさんのリポストとの相乗効果で、今回の投稿が多くの人の目に触れることになりました」（前出・芸能ジャーナリスト）

一方、BKBさんは『B・K・B！』という頭文字ネタでブレイク。じつは関西学院大学卒業の高学歴で、文章力や構成力にも定評があります。2020年に短編エッセイ集『電話をしてるふり』（ヨシモトブックス）を刊行し、2023年には文藝春秋で文庫化されたことからも、その評価は明らかでしょう。今回の投稿も、計算というより“感覚の鋭さ”が生きた結果だと思います。『ネタより面白い』と皮肉交じりの声も出た今回の投稿ですが、それも含めてBKBさんらしさが見えました」

芸人や文筆家に加えて、SNSでのバズりも起こしたBKB。今後も意外な切り口で話題を呼ぶ場面がありそうだ。