¶áÇ¯¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÂ³¡¹¤È¥µ¥¦¥ÊÀìÌçÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¡Ö¥µ³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤·¡¢Æþ¤êÊý¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¡×¡ÖÇ®µ¤¤¬É¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÇ®¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Æ¬¤Î¾å¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤ÏÆ¬¤â¼é¤ì¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ý¸µ¤Ï¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸»¾¦Å¹¤Î¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¡×¡£¥µ¥¦¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´Ä¶¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëç¤Ç5¤Ä¤Î»È¤¤Êý
ÀßÄê²¹ÅÙ¤ä´¥Áç¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î²¹¼¾´Ä¶¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥¦¥ê¥å¤ä¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥¦¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¹¥¤ß¤ä´¶¤¸Êý¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÊýË¡¤Ç»È¤¨¤ëÆ»¶ñ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸»¾¦Å¹¤Î¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¡×¤Ï¡¢Æ¬Éô¤À¤±¼é¤ê¤¿¤¤»þ¡¢É¡¤È¸ý¤Þ¤ÇÊ¤¤¤¤¿¤¤¤±¤ÉÌÜ¸µ¤Ï³«¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»þ¡¢´°Á´¤Ë´éÁ´ÂÎ¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ5¤Ä¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¾åµé¼Ô¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯âÔÁÛ¤ä½¸Ãæ¤·¤Æ¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
Áª¤Ù¤ë2¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸ÃÏ
¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2¼ïÎà¤ÎÀ¸ÃÏ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÎ¾ÌÌ¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥ë¤Ê¤Î¤ÇµÛ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ÎÀ¸ÃÏ´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÉ½ÌÌ¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¡¦Î¢ÌÌ¥Ñ¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£µÛ¿åÀ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÊÒÌÌ¤¬¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤òÊ¿¤é¤ËÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡Ö¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°²Ã¹©¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥¤¤ä¤¹¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤Ï¤³¤ì1Ëç¤ÇOK
¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢´À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ª¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤Ï¤³¤ì1Ëç¤Ç²ò·è¡£¤â¤Á¤í¤óÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÁ¬Åò¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¢Î¹¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÈÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
