遊び心とファッション性と機能性が同居。

2024年12月3日で30年を迎えた、ソニーの家庭用ゲーム機「プレイステーション」。ロゴやゲームパッドのボタンにある記号は最新のPS5にも受け継がれ、どんなグッズでも見ただけで「あ、プレステだ」と一目瞭然です。

シンプルなデザインなのも秀逸ですが、使い続けるとアイコニックになりますよね。

初代プレステの機械式腕時計

30周年をお祝いし、ANICORNから初代を腕時計に落とし込んだ「The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch」が限定300本で発売されます。

全体は初代と同じグレーで統一され、文字盤の中心は「PS」のロゴ。ゲームパッドに使われる記号も同じ配置で4カ所に並んでいます。短針と長針、秒針もボタン記号がモチーフですし、ベルトだってよーく見ると細かい記号がビッシリ。

魂は細部に宿る

竜頭には「POWER」と刻まれ、電源ボタンを模しているのが分かります。背面はガラスにドットで「30」と書かれており、内側のメカが透けているのもカッコ良いですね。

Image: ANICORN

ムーブメントはミヨタの9039が使われた機械式。デジタルウォッチではなく、機械式の本格派ってところにこだわりを感じます。しかも水深50mまでの防水です。

メモリーカードはホントに記憶媒体

メモリーカードにソックリなNFCタグが付属し、スマートフォンでデータを書き込めるユニークなオマケも付いています。ゲームの記録ではないものの、マジでメモリーカードなのは良くできていますね。

文字盤に数字がないのでオモチャっぽいですが、ちゃんと腕時計だしちゃんとプレステしてて上手い融合感です。

Source: Instagram, ANICORN