【人気キャバ嬢が選ぶ2025年ベストコスメ】ファンデをやめるきっかけになった下地＆肌荒れの回復スピードを上げる導入美容液
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のらんか、桜木せりな、さり、東みどりが美しい肌を保つ秘訣についてトークを展開した。さらにお笑いコンビ・カカロニの栗谷に美しさを磨き続ける女性について聞いた。
― 「女心がわからない」というテーマで2回連続の番組出演となりましたが、出演者の方のように美しさを磨き続ける女性についてどう思いますか？
栗谷：やっぱり素敵です。常に美しさを磨いているなという自信も見えるので、心も綺麗に感じます。
― 栗谷さん自身が肌のために行っていることはありますか？
栗谷：肌のために何もしていないですね…（笑）。寝る前に化粧水をつけるくらい（笑）。サッカーなどの他のスポーツをやったときもそのままにしちゃっていて（笑）。でも最近良い化粧水を買いました。「ゼクシィ」に出たときに、すごいスタイリストさんが居て、その方が勧めてくれた美容液を寝る前に使っています。…俺のお肌の手入れ、記事になりますか（笑）？大丈夫ですか（笑）？
― キャストのお仕事は生活が不規則になりがちだと思いますが、美しい肌を保つために普段の生活で意識していることはありますか？
東：どれだけ酔っていても必ずメイクを落として、スキンケアまで徹底しています。これが何をするよりも1番大事だと思います。記憶がないくらい酔っ払ってしまっても、メイクを落とさずに寝ることはほとんどないですね。
らんか・桜木・さり：わかります！
らんか：ちゃんとクレンジングオイルなどでをメイクを落とすのが1番良いと思うのですが、酔っていてどうしても無理なときはクレンジングシートを使っています。
東：そうそう！なるべくシートは使わないようにしていますが、最悪シートを使ってでも落とした方が良いです。
― みなさんが使っているクレンジングとクレンジングシートを教えてください。
東：クレンジングは手の温度で溶けて広がる黒のバームがおすすめで、少し高いですがDUOが1番良かったです。クレンジングシートは韓国で売っているものを使っています。黄色のパッケージに人の絵が描いてあります。
桜木：私はAnuaのクレンジングオイルです。シートは本当に限界なときだけ使うので、コンビニなどで売っているヒアルロン酸が入っているものを適当に買っています（笑）。とりあえず落とすことが大事！
らんか：クレンジングはshu uemuraを使っています。乾燥や毛穴など、その時々の肌悩みに合わせてシリーズを選んでいて。今は王道の茶色のオイルです。私もシートはすぐに行けるのでコンビニで買っています。
さり：私もクレンジングはshu uemuraの茶色です。
らんか：一緒だ！嬉しい！
さり：ですね！シートはCle de Peau Beaute（※最初と最後の「e」はアキュートアクセント付き）を使っています。
らんか：あー！それめっちゃ良いって聞く！ベットの横に置いておいて、メイクを落とす元気がないときはそれで何とか落としています（笑）。
さり：めっちゃ良いです！
― みなさんクレンジングシートを使われているんですね！他の方の美しい肌を保つために普段の生活で意識していることも教えてください。
桜木：サプリメントを飲んで、グルタチオンやビタミンCを摂っています。あとは月に1回エステに通っています。
― ポーカーの大会でいろいろなところに行かれているそうですが、遠征に必ず持っていくものはありますか？
桜木：家にあるものしか持っていかず、足りないものはコンビニで買っています。それよりもやっぱり落とすことが大事です。何よりも！
― らんかさんもメイクを落とすのが美しい肌を保つ秘訣ということに共感されていましたが、ほかに意識していることはありますか？
らんか：肌が荒れたら、まずは皮膚科に行って治すところから始めます。薬をもらって治して、肌トラブルがなくなってから美容医療をしていますね。肌治療は時期によって何をするか決めていて、例えば夏に紫外線を浴びすぎたなと思ったらピコフラクショナルやピコトーニングをするようにしていて。この2つは日焼けの影響で気になっていた肝斑やくすみなどの色味を整えてくれます。すぐに仕事ができるようにダウンタイムがないというところも選ぶポイントです。
― みなさんも肌治療はされていますか？
東：半年に1回韓国に行って、一気に70万円分くらい美容施術をして、残り半年は何もしないというのを2年間くらい続けています。
らんか、桜木せりな、さり：すごい！
東：そのときの自分に合った施術を先生にお任せでやってもらっていて、本当に綺麗になります。最近リジュランに初めて挑戦して、3回目くらいで効果が出るみたいなので楽しみです。
桜木：私も韓国に行ったらリジュランを受けます！でも痛いのが嫌なので睡眠麻酔で受けています（笑）。
東：私、全然痛くなかった（笑）。
桜木：えー！痛すぎて泣きました（笑）。
らんか：私も気になっているのですが、痛そうでまだ試せていないです…。
桜木：手打ちがすごく痛くて、機械打ちの方が痛くないと聞いたのでやってみたら、私はもっと痛かったです（笑）。「もう無理だ」と思って睡眠麻酔を使ってもらっています。
― 桜木さんは何回リジュランをやられたんですか？
桜木：4回やりました。肌がすごくツルツルになるし、毛穴が引き締まるので、化粧ノリが良くなります。これからも継続していく予定です！
さり：私も去年くらいから半年に1回、韓国に行ったときにはリジュランをするようにしています。4〜5回やったのですが、やっぱり肌が潤います！
― さりさんが美しい肌を保つために普段の生活で意識していることも教えてください。
さり：枕カバーを変えることですかね。
らんか、桜木せりな、東みどり：あー！大事！
らんか：私も毎日変えています！
さり：ヘアセットしたまま寝てしまうこともあるので、できるだけ変えていて。シルクの枕カバーを3つ持っているので、洗濯して使い回しています。
― 2025年のスキンケアでのベストコスメを教えてください。
東：リードルショットです。私が使っている強さは300で、夜に使って朝起きたら、前日と全然違うんです。肌のコンディションにもよりますが、気合いを入れたいときは週に4回くらい使っていることもありました。ヨーロッパに行ったときにグルテンが私の体に合わないことを知らなくて、過剰摂取したら、ニキビや発疹がたくさんできてしまったことがあって。それを治すために必死に塗るようにしたら、回復度が圧倒的に違いました。
桜木：クレンジングもそうなのですが、基礎化粧品も全部Anuaで揃えています。桃のシリーズをずっと使っていて、それがすごくおすすめです！中でも1つ選ぶとしたら、クリームですかね。乾燥しやすい季節も、すごく保湿してくれます。
らんか：私はCle de Peau Beaute（※最初と最後の「e」はアキュートアクセント付き）のヴォワールコレクチュールｎです。この下地を使い始めてから、ファンデーションを塗らなくても十分になって、ファンデーションをやめるきっかけになったベストコスメです！塗り重ねなくても綺麗に見えるので、肌荒れの原因になるものが減ったのかなと思います。
さり：最近ZO SKINのスクラブを買って、顔のザラザラが気になる部分に使ったらツルツルになります。
― さりさんはTWICEさんがお好きなんですよね！TWICEさんが使っているスキンケア用品やコスメを真似して使うこともありますか？
さり：MOMO（モモ）ちゃんがブランドミューズをやっているWonjungyoのパックは毎日使っています。2種類あるのですが、私はピンクを冷蔵庫で冷やして使っていて、化粧崩れがしにくくなります！化粧品はほとんど推しのSANA（サナ）ちゃんがアンバサダーをしているYSLを使っていて、肌関係だとツヤ肌になれるクッションファンデーションがおすすめです！
― ありがとうございました！
人気キャバ嬢として第一線で活躍する彼女たちの美しさへのこだわりは、想像以上にストイックで徹底している。特に、仕事柄生活が不規則になりがちであるにもかかわらず、「どんなに酔っていてもメイクは必ず落とす」という強い意識は、美肌を保つための揺るぎない共通認識だ。また、日々の丁寧なクレンジングやスキンケアに加えて、高額な美容施術や最新のアイテムを果敢に取り入れる探求心と行動力は、プロフェッショナルとしての自己投資意識の高さを物語っている。（modelpress編集部）
人気キャバ嬢として第一線で活躍する彼女たちの美しさへのこだわりは、想像以上にストイックで徹底している。特に、仕事柄生活が不規則になりがちであるにもかかわらず、「どんなに酔っていてもメイクは必ず落とす」という強い意識は、美肌を保つための揺るぎない共通認識だ。また、日々の丁寧なクレンジングやスキンケアに加えて、高額な美容施術や最新のアイテムを果敢に取り入れる探求心と行動力は、プロフェッショナルとしての自己投資意識の高さを物語っている。（modelpress編集部）
