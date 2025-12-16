1点投入で即こなれる！【LEPSIM】大人こそ着たい「柄トップス」

なんだかいつものコーデが地味見えしてる気がする……。そんな大人女性の悩みを解決するなら、1点投入でこなれ見えが狙える柄アイテムを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【LEPSIM（レプシィム）】から登場している柄トップス。エレガントなペルシャ柄風や存在感のあるニュアンス柄など、コーデの主役になりそうなアイテムをピックアップしました。

ペルシャ柄風のセーターで上品さを格上げ

【LEPSIM】「3.5ゲージペルシャ柄プルオーバー」\6,990（税込）

高級感のあるペルシャ柄風のセーターは、大人のデイリーコーデにぴったり。ローゲージのカジュアルな風合いながら、上品な柄できれいめに着られそうです。すっきりとした短めの着丈なので、手持ちの幅広いボトムスとのスタイリングが楽しめる予感。シックで落ち着いた雰囲気のブラック・グレーのほか、顔まわりがパッと華やぐキャメルオレンジもラインナップ。

冬ムード満点なコーデに導くシャギー素材

【LEPSIM】「5ゲージ柄シャギーVカーディガン」\7,700（税込）

ふんわりとしたシャギー素材が、華やかに冬ムードを演出するカーディガン。柄部分には毛足の長い糸が使われており、コーデのアクセントになりそう。ニュアンス感のある柄も、大人の垢抜けに一役買ってくれるかも。ルーズなシルエットで腰まで覆ってくれるので、さり気なく体型カバーも期待できます。スタッフさん着用のブルーをはじめとする豊富な色展開も魅力。

