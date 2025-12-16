つい手が伸びちゃうーーッッ！！【コストコ】次買いたい「新作おやつ」

人が集まる機会やイベントが増える年末年始。【コストコ】の「新作おやつ」をお供に楽しんでみては？ 今回は、コストコマニアがおすすめする新作 & 大容量おやつを紹介します。チーズやヨーグルト、チョコバーなどをピックアップしました。ぜひ次のお買い物の参考にしてみて。

手が止まらない！？ チーズデザート

コストコで人気のチーズデザート「シェル・イン」からバニラフレーバーが登場。「ILE DE FRANCE ミニシェル バニラ風味」です。シェル型の個包装を開いて、パクっと食べられる一口サイズ。@costco_hackerさんによると「ついついもう一つと手が伸びる美味しさ」だそう。「冷凍して“ちょいアイス風”にするのもおすすめ」とのことなのでぜひ試してみて。価格は20個入りで\1,138（税込）。

個包装がありがたい！ オランダ王室御用達ブランドのチーズ

おつまみにもなるおやつをお探しなら、こちらの「ベームスター ミニ 15個入り」がイチオシ。オランダ王室御用達ブランドのチーズです。牛のデザインがかわいい個包装タイプなので、おつまみにするのはもちろん、お弁当やおやつにもおすすめです。賞味期限が長めなので、ストックもできそう。\1,658（税込）です。

人気ヨーグルトに新フレーバーが仲間入り

コストコで人気の【アテナ】のギリシャヨーグルトから、新フレーバー「マヌカハニー」が登場。400gが3個セットで\1,098（税込）。@costco_hackerさんによると「ねっとり濃厚」「酸味がまろやかで、自然な甘さがふわ～っと広がる」のだとか。フルーツやシリアルを合わせて、朝食やおやつに食べるのもいいかも。

手軽にタンパク質補給できそうなチョコレートバー

新作ではありませんが、合わせてチェックしてほしいのがこちらの「プロテインチョコレートバー 3種アソート」です。おしゃれなパッケージの個包装タイプで、3種類のフレーバーがセットになっています。プロテインや食物繊維が入っているうえ、砂糖や合成甘味料は不使用、グルテンフリー。食事する時間が取れないとき、手軽にタンパク質を補給したいときにおすすめです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

