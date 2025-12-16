「国宝」で海外多かった吉沢亮、英語で話しかけられ「センキューしか言えなかった…」

俳優の吉沢亮（31歳）が、12月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。いま欲しいのは「英語力」だと語った。



映画「国宝」（李相日監督）で、報知映画賞の主演男優賞に輝いた吉沢が、番組のインタビューに対応。「いま吉沢さんが自分自身にあげたいご褒美は？」と質問を受ける。



これに吉沢は「英語力」と答え、「『国宝』のおかげで海外に行かせていただく機会が今年は本当に多くて。いろんな方が熱い熱量で、英語でいろんなことを言ってくださるんですけど、『センキュー』しか言えなかった…」と語る。



また、「もし英語がペラペラになったらどんなことをしたい？」と聞かれると、吉沢は「1人でブロードウェー観に行きたいですね」と、大好きなブロードウェーミュージカルを観たいと語った。