名古屋めしのキャラ、認知不足のため“出張”「大阪にも、矢場とんあるんやで！」 限定クーポン配布
名古屋名物みそかつの「矢場とん」の公式キャラクター・ぶーちゃんが、大阪に“出張”している。
「矢場とん」は、愛知だけでなく、全国規模で31店舗（持ち帰り専門店含む）を展開し、大阪にも4店舗ある。しかし、同社調査によると、大阪人は「矢場とん」に対して”身近な存在”というよりも“名古屋めし”のイメージが強く、大阪店舗の認知が十分ではないという。
今年4月には「大阪にも、矢場とんあるんやで！名古屋だけちゃうで〜！」 プロジェクトを実施。さらに今回「ぶーちゃん大阪出張中」企画が始まった。
ぶーちゃんが「大阪の矢場とんで待ってるで〜」と呼びかける巨大屋外交通広告が15日、大阪メトロの「梅田駅」「心斎橋駅」「なんば駅」で掲出スタート。大阪を象徴する20ヶ所のスポットでぶーちゃんが撮影を行った、大阪店舗限定のオリジナルクーポンカードがゲットできる。
クーポンは「大阪 阪急三番街店」「大阪大丸心斎橋店」「大阪松竹座店」「大阪あべのハルカス店」で利用でき、特典内容は来店時にわかる仕掛けとなっている。
掲出期間：12月15日（月）〜21日（日）
対象店舗：矢場とん「大阪 阪急三番街店」「大阪大丸心斎橋店」「大阪松竹座店」「大阪あべのハルカス店」
クーポン内容：店舗にて利用時に公開
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください
