俳優の松谷鷹也さん（31）が15日、都内で行われた『第50回報知映画賞』の表彰式に登壇。涙ながらに受賞のスピーチを行い、感謝を述べました。

松谷さんが新人賞を受賞した映画『栄光のバックホーム』は、脳腫瘍のため2023年に28歳で亡くなった、元プロ野球・阪神タイガースの横田慎太郎選手の自著『奇跡のバックホーム』と、母・まなみさんら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』を映画化した作品。松谷さんは主人公の横田選手を演じました。

元高校球児だったという松谷さん。選考委員の見城徹さんから、過去にロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と対戦したことがあると明かされると「僕がバッターで、大谷翔平さんがピッチャーで、サードファウルフライで仕留められました」と話し、会場の笑いを誘う場面もありました。

受賞の挨拶で松谷さんは「第50回という記念すべき年に、こうやって新人賞をいただくことができて、本当にうれしく思っています。選考委員の皆さま、本当にありがとうございます。今、僕がこうやって立って話させていただいているのは、幻冬舎の見城社長と、秋山監督が誰も知らないような無名の新人の僕を映画で抜てきしていただいたからです。本当に本当にありがとうございます」と涙しながら感謝しました。

さらに、「この新人賞という名に恥じないように、これからは“日々成長”という言葉を胸に、一日一日を大切に頑張っていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします」と意気込みを語りました。