結婚発表のヘラヘラ三銃士さおりん、お相手とのウエディングフォト初公開「美しすぎます」「旦那さんのかっこよさが滲み出てる」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりん（32）が12月16日、豊洲PITにて行われたライブ「ヘラヘラ大感謝祭〜今年最後の大騒ぎ2025〜」で結婚を生報告。同日、自身のInstagramにてお相手とのウエディングフォトを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】結婚発表の32歳美人YouTuber、お相手と“キス寸前”のウエディングフォト
さおりんは、白のミニ丈ウエディングドレスに身を包み、ブーケで顔を隠したお相手に寄り添うショットを投稿。「本日のライブでも発表させていただきましたが この度、結婚いたしました」と改めて報告した。続けて「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を忘れずに、これからも変わらず活動していきたいと思います！温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけ、「彼との出会いなどについてはYouTubeで話しているので 是非そちらも見てください」と伝えた。
そのほか、さおりんがお相手に顔を近づけている姿や、左手薬指に光る指輪のアップカットも公開。さらに、お揃いのキャメルカラーのジャケットを着用し、さおりんの愛犬・トラくんも含めた3ショットも披露した。
この投稿にファンからは「さおりんめちゃくちゃ綺麗」「さおりん美しすぎます」「旦那さんのかっこよさが滲み出てる」「さおりんも旦那さんもトラくんもかわいい」「幸せオーラすごい」などの反響が寄せられている。
さおりんは同日、グループのYouTubeチャンネルにて、ありしゃん、まりなとともに動画に登場し「私、結婚いたしました！」と左手薬指に光る指輪を見せながら結婚を報告。お相手との出会いはアイドル活動を辞め、ヘラヘラ三銃士としての活動を始めるまでの空白期間だったとし、名前や顔を出す予定はないと説明した。
なお、まりなは2023年8月30日に行われたイベントで、一般男性との結婚を発表。ありしゃんは、2024年12月22日に年下の一般男性との結婚を報告しており、今回の発表をもってメンバー全員が既婚者となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
