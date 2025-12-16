元阪神、オリックスの能見篤史氏（46）が13日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）にゲスト出演。ひそかにレギュラー出演を狙っている番組について語る場面があった。

能見氏はともにゲスト出演した元阪神の関本賢太郎氏、今成亮太氏に言いたいことがあるとし、2人がABCテレビ朝の人気情報番組「おはよう朝日です」のスポーツコメンテーターを務めていることに言及。能見氏は同じ時間帯に読売テレビ「す・またん！」に出演していたものの、番組が今年9月末に終了。そのため「（おはよう朝日です）ひそかにレギュラーを狙っている」と宣言し、関本氏、今成氏を慌てさせた。

さらに、能見氏は「おはよう朝日です」スポーツコーナーに関本氏、今成氏、福留孝介氏、濱中治氏、桧山進次郎氏が日替わりで出演していると言及しながら「見てください、このメンバー。品がないでしょう？」とチクリ。

「朝の週の初めの月曜日に関さんの顔見て誰が頑張ろうと思えます？」と毒舌をさく裂させると、関本氏は「こら！月曜日大事やねんぞ！あっちゃん立ち上がり悪いから月曜日は絶対に無理や！」と猛反論。スタジオの笑いを誘っていた。