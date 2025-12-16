大リーグのカブスで活躍する今永昇太投手（32）が16日、ニッポン放送の一夜限りの特別番組「今永昇太のオールナイトニッポンPremium」（後8・00）の生出演。初めてのラジオパーソナリティーを務めた。

今永は冒頭「皆さんこんばんは。シカゴカブスの今永昇太です」と落ち着いた声色で自己紹介。リスナーへ「ぜひお手柔らかに応援お願いいたします」と呼びかけ「今永昇太のオールナイトニッポンPremium、プレーボール！！」と順調な滑り出し。「我ながら初めてにしては奇麗な出来上がり」とオープニングトークを自画自賛した。

その後は、初めてとは思えない“らしさ”満載のトークを展開。リスナーの質問やメッセージに答えたり、オリジナルのジングルを披露するなど絶好調。

また「DJ今永」として番組の合間に流す曲もセレクト。流行に遅れないように日本の曲も聴いているといい、1曲目には「音楽ノリが好き。ウエイトルームで流すと外国人選手から“この歌何だ？教えてくれ”って言われる曲」とDa-iCEの「I wonder」、2曲目は「プレイリストに入ってて、何年も経ってるのにまだワクワクする」とDA PUMPの「if...」、3曲目は「この曲が流れると思わずダンスをしたくなる」と久保田利伸の「LA・LA・LA LOVE SONG」、4曲目は「ずっと耳に残って、ふと口ずさんでしまう歌」とMrs.GREEN APPLEの「ダンスホール」を紹介した。

これらの選曲にリスナーからは「選曲NICEセンス！！」「さすが同年代〜」「DA PUMPキター！！」「今永先生Da-iCEとか聴くんだ…！」「同世代なので選曲センスがストレートど真ん中で刺さりすぎる」「いやほんま選曲センス神〜〜〜！！！」「ハイトーンボイスの曲がお好みなのかしら？」「30代後半〜40代前半攻め過ぎでは？ありがとう」「今永先生の選曲が同世代の私たち平成生まれににどハマり！」などの声が上がり、大反響だった。