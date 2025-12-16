なぜ女子の難関大学進学率は低いのか？「差別では」との声もある女子枠設置で解決しないワケ
なぜ女子の難関大学進学率は低いのか？ なぜ「女の子は学歴より資格を取っておいた方がいい」と考える親が多いのか？
フローニンゲン大学助教授・田中世紀氏の著書『なぜ男女格差はなくならないのか』では、日本社会に根強く残る男女間の賃金格差の理不尽さとともに、その背後にある「男性らしさ」「女性らしさ」という無意識の偏見を分かりやすく解説。
今回は本書から一部抜粋し、女性が男性よりも社会で活躍することを「期待されていない」事実について紹介する。
江森百花・川崎莉音の『なぜ地方女子は東大を目指さないのか』（光文社新書）でも、特に地方の女子学生が東大を敬遠する傾向にあることを指摘している。
これは、都会の大学に子どもを進学させるのは地元の大学よりもお金がかかるが、親が女子に教育投資する効果を期待していないことによるものかもしれない。
同書の著者がベネッセと独自に行った意識調査に「自分の子どもにいくらぐらい年収を稼いでほしいか」という質問があるが、その回答結果は女子の方が低く、男子の方が高かった。
自分の子どもの性別によって親が期待する年収が異なり、それが子どもの選択肢にも影響を及ぼしている可能性があるということである。
「女性が将来、離職したときでも、資格があれば職の安定性が保障される」という考えであり、結果として女子の職業選択は男子に比べて自由がなくなる。言い換えれば、女子は幼い頃から「資格を取れ」と言われて育つが、男子にはそのようなプレッシャーが比較的ない。
この考えの前提には「女性は子どもを産んで育てるのが当たり前、仕事をいったん辞めるのも当たり前」という無意識的な固定観念がある。そして、子どものために良かれと思って「資格を取った方が良い」と言ってしまう。
親や教師からのこのような期待の違いが、男女間の大学選択、学部選択の差を生んでいる。
また、資格＝大学進学、あるいは資格＝難関大学進学では必ずしもないので、資格取得を目指せと言われる女子は、勉強するモチベーションがなかなかあがらないだろう。
逆に、男性として生まれた人は、「がんばって（難関）大学に行って稼がなければならない」という期待を背負っていく。
このように考えると女子の（難関大学への）進学率が相対的に低いのは「女性は大学で良い教育を受けてもそれが無駄になってしまう」、そして「男性は大学で良い教育を受けて稼がないといけない」という考えが、親をはじめとして、社会全体に広がっていることから生じているようにも見える。
近年は、女子の進学率を上げるために、（難関）大学で女子枠を設けるところが多くなってきた。しかし、こうした「社会的な期待」を考慮しないのであれば、いかに大学側が女子枠を作っても、女子の進学率は上がらないだろう。
逆に、女子枠がなければ希望大学に行けたかもしれない男子学生からは、逆差別だと反発が強まるかもしれない。
田中 世紀（たなか・せいき）プロフィール
1982年、島根県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士（学術）。現在、オランダ王国フローニンゲン大学助教授。専門は、政治学・国際関係論。 著書に『やさしくない国ニッポンの政治経済学 日本人は困っている人を助けないのか』（講談社）。主な論文に、What Explains Low Female Political Representation? Evidence from Survey Experiments in Japan（共著、Politics & Gender）など。
(文:田中 世紀)
親の期待が格差の根源開発経済学において、途上国では自らの子どもの間でも教育投資に差が見られる場合があることがしばしば指摘されるが、不況が続く日本では、子どもが複数いて資産に限りのある家庭では、子どもの中で教育を受ける優先順位がつけられる傾向が、さらに高まる可能性もある。
女子を縛る「資格信仰」このことに関連して、女子学生の親や周囲の教師の間には、まだ「資格信仰」が根強く残っているようだ。
女子枠では解決しない問題つまるところ、女性として生まれてきた人は、親から「そんなにがんばって（難関）大学に行かなくても良い」というメッセージを直接的、間接的に受け取る。
