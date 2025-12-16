歌手の氷川きよしさんは12月16日、自身のInstagramを更新。すっぴんショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：氷川きよしさん公式Instagramより）

歌手の氷川きよしさんは12月16日、自身のInstagramを更新。すっぴんの自撮りショットを公開しました。

【写真】氷川きよしのすっぴん

「素敵な投稿で幸せいっぱい」

氷川さんは「急なライブインスタ失礼しましたー！皆さん身体に気をつけてね！ありがとう。また急シリーズインスタやりますね！」とつづり、1枚の写真を投稿。車の中での自撮りショットです。すっぴんでしょうか、自然体な姿がとてもすてきです。金髪も似合っています。

コメントでは「元気そうで、何より」「スッピンのお肌つるつるで綺麗〜」「キラキラ爽やかスマイルスマイル　ありがとうございます　素敵な投稿で幸せいっぱい」「この写真すごく好き」「KIINA.さんのツヤツヤお肌可愛い笑顔」「肌も歯も綺麗でしたー！すてきー！」「キイナさんの素顔ツヤツヤ羨ましい〜」と、絶賛の声が寄せられました。

「コットンパジャマをいただいたからパシャリ」

14日には「ふるさと福岡でのディナーショー2日間　全国各地からたくさんの皆さま本当にありがとうございました！楽しすぎて喋りすぎましたwww」「ニューオータニのコットンパジャマをいただいたからパシャリ」などとつづり、鏡越しの自撮りショットを公開した氷川さん。とてもおしゃれで美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)