「お肌つるつるで綺麗」氷川きよし、すっぴんショット公開「肌も歯も綺麗でした」「素顔ツヤツヤ羨ましい」
歌手の氷川きよしさんは12月16日、自身のInstagramを更新。すっぴんの自撮りショットを公開しました。
【写真】氷川きよしのすっぴん
コメントでは「元気そうで、何より」「スッピンのお肌つるつるで綺麗〜」「キラキラ爽やかスマイルスマイル ありがとうございます 素敵な投稿で幸せいっぱい」「この写真すごく好き」「KIINA.さんのツヤツヤお肌可愛い笑顔」「肌も歯も綺麗でしたー！すてきー！」「キイナさんの素顔ツヤツヤ羨ましい〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】氷川きよしのすっぴん
「素敵な投稿で幸せいっぱい」氷川さんは「急なライブインスタ失礼しましたー！皆さん身体に気をつけてね！ありがとう。また急シリーズインスタやりますね！」とつづり、1枚の写真を投稿。車の中での自撮りショットです。すっぴんでしょうか、自然体な姿がとてもすてきです。金髪も似合っています。
「コットンパジャマをいただいたからパシャリ」14日には「ふるさと福岡でのディナーショー2日間 全国各地からたくさんの皆さま本当にありがとうございました！楽しすぎて喋りすぎましたwww」「ニューオータニのコットンパジャマをいただいたからパシャリ」などとつづり、鏡越しの自撮りショットを公開した氷川さん。とてもおしゃれで美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)