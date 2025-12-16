なぜ、一流のスパイは「上司の悪口」を言うのか？ 口が堅い相手を「丸裸」にする会話術
弱みや愚痴は見せるべきではない--。そう考えるビジネスパーソンは多いでしょう。しかし、もし“弱み“こそが信頼を得るための強力なツールになるとしたらどうでしょうか。
本記事では、TBS系ドラマ『VIVANT』の公安監修を務めた勝丸円覚氏の著書『スパイに学ぶ「あざとい」会話術』（講談社）より一部を抜粋し、相手の本音を引き出す「自己開示」と「承認」の心理テクニックを紹介します。
商談やマネジメント、チームづくりに応用できる“人が動くコミュニケーション”の本質とは？
よくあるのは、上司の愚痴を言いあうことだ。「うちのトップが馬鹿で〜」などと自分の職場の愚痴を先に言うことで、相手も職場や組織の情報を話しやすくなる。
このとき、「指示が曖昧でこんなことがあった」とか「あんなことがあったのに責任を取らない」など、より具体的な例があると相手ものりやすくなる。
勝丸：もうやってられないです。上から「臨機応変に動け」って言われたけど、具体的な指示はゼロだ。机の上だけの連中に何がわかる。
協力者：（苦笑しながら）うちの部長も同じです。昨日なんて、「君の判断に任せる」って言ったくせに、報告したら「なぜ独断で動いた」って。どっちだよって話。
勝丸：失敗したら部下の責任、成功したら「私の方針が正しかった」って。あいつら、責任回避のスキルだけは一流だ。
協力者：（共感して）本当にそのとおりですよ！
協力者との緊張する場面で、自分の失敗談を振ったことがあった。
勝丸：（微笑しながら）そういえば、先週の飲み会の後、酔ったまま事務所に戻ってね。コートの端を書類と一緒にシュレッダーに突っ込んでしまったよ。
協力者：（一瞬沈黙してから）……コートを？ マジか？
勝丸：（うなずきながら）ガッガッガッって音がしても、「最近のシュレッダーは変な音がするな」と思っていたら、袖がぼろ切れみたいになっていたよ。
協力者：（吹き出して）ハハハ……。深刻な話の途中にそれかよ。
シリアスな場面がなごみ、スムーズに会話が進んだ。このような会話は、信頼関係の構築や心理的な緩和にもつながる。
▼◆会話のポイント
・自己開示による共感の促進が効果的。
・失敗談も相手の共感を得やすい。
相手の言葉や態度から価値観を読み取り、褒め言葉を「戦略的に、でも誠実に」使うことで、非常に強力な対話ツールになる。
ただし、上から目線になると逆効果になるので注意しよう。
スパイでも褒め言葉の手法は、心理的な信頼関係を構築し相手の警戒心をやわらげるための有効なテクニックといわれている。次のような効果があるからだ。
人は自分が重要視している能力や特徴を認められると自己肯定感が高まる。
その人が誇りに思っている部分をピンポイントで称賛すると、相手の自己肯定感を強化し、こちらへの好意的な感情を引き出す。
「その資料、すごく整理されていて、わかりやすいですね」→仕事の丁寧さを認める。
「話し方が落ち着いていて安心します」→人柄や態度への敬意になる。
2. 心理的な距離を縮める
スパイの交渉では、協力者との心理的距離を縮めることが重要だ。具体的な褒め言葉で相手に「自分の価値を理解してくれている」と感じさせ、心理的な壁を取り除く。
褒め言葉は、相手に対する好意のサインでもある。人は、自分に好意を持つ相手に自然と心を開きやすくなる（返報性の原理）。
特に「努力」「知性」「人柄」など、内面的な要素を褒められると、相手は「自分を理解してくれた」と感じやすくなり、相手の警戒心を緩めることができる。
特に初対面では、「あなたに興味があります」というメッセージになるので、褒めるポイントを見つける。まずは、服装や持ち物、小物など、目につくところからでもよいだろう。
3. 相手の動機づけにつながる
具体的に褒められると、相手はその特徴や能力をさらに発揮しようと努力する。相手の協力を引き出しやすくなり、会話や情報収集の成果が向上する。
褒め言葉を受けると、脳内でドーパミンが分泌され、快感や安心感が生まれるそうである。つまり、「脳が心を開く準備をする」きっかけになるのである。
▼◆会話のポイント
・ 褒め言葉で相手の承認欲求を満たすと親近感を持たれる。
・ 褒め言葉は、具体的に使うとよい。
この書籍の執筆者：勝丸円覚 プロフィール
1990 年代半ばに警視庁に入庁し、2000 年代はじめから公安・外事分野で経験を積む。某国大使館への出向などを経て数年前に退職し、現在はセキュリティコンサルタントとして国内外で活動を行う。TBS 系ドラマ『VIVANT』では公安監修を担当。著書に『スパイに学ぶ「あざとい」会話術』（講談社）、『スパイは日本の「何を」狙っているのか』（青春出版社）、『中国人スパイ「秘密工作」最前線』（ビジネス社）他多数。(文:勝丸 円覚)
