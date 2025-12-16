本拠地のハードオフエコスタジアムで15日、オイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見が行われた。



ここまで来シーズン17選手の加入を発表しているオイシックス。そのうち、広島東洋カープでセ・リーグ3連覇も経験した松山竜平選手をはじめ6人の元NPB選手が加わることになった。



池田拓史 代表取締役社長は、この補強について 「過去最高にこれだけの戦力を揃えた」と次のシーズンへの強い期待を口にした。

◆背番号8 松山 竜平 選手

2007年にドラフト4位で、広島東洋カープに入団。



2013年には、初の二桁本塁打を記録。このうちの1本は、交流戦で大谷翔平選手から放った。大谷翔平選手にとって、NPBで初めて許した本塁打となった。



2016年から2018年までのセ・リーグ３連覇にも貢献。



2025年までの18年間広島一筋でプレーし、2025年のシーズン途中に、戦力外通告を受けた。



来季からオイシックスへの加入が発表されていて、選手兼任打撃コーチとして初めての新天地への移籍と共に、初めてコーチに挑戦する一年となる。

◆背番号17 宮森 智志 投手

2021年にドラフト育成1位で、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。



2022年には、育成ドラフトで入団した新人選手ながら初勝利を記録し、初登板から22試合連続無失点のピッチングを見せた。2年目となる2023年は開幕一軍をつかみ、2025年まで毎年1軍での投球を見せるも、同年10月に球団から戦力外通告を受けた。



来季からオイシックスへの加入が発表されていて、「少しでも自分の力をチームのために」 「先発も挑戦することになって、攻めて攻めて投球したい」と思いを語った。

◆背番号20 井口 和朋 投手

2015年にドラフト3位で、北海道日本ハムファイターズに入団。



1年目の2016年は開幕を1軍で迎え、3月にプロ初登板を果たした。 2023年も、開幕を1軍でスタートするも、10月に戦力外通告を受ける。



12月にはオリックス・バファローズに育成選手として入団することが発表された。



2024年には、オリックス1年目で開幕1軍、2年ぶりの白星を挙げる活躍を見せた。 2025年10月に戦力外通告を受けた。



来季からオイシックスへの加入が発表されていて、「先発もやらせてほしい」と武田監督に直訴したことを話し、NPBで10年間中継ぎとしてプレーしてきたことを踏まえ「次の自分を表現したい」と新たな挑戦に覚悟を持っている。

◆背番号23 渡邊 諒 選手

2013年にドラフト1位で、北海道日本ハムファイターズに入団。



1年目から1軍での出場はあったが、3年目となる2016年まで試合数は一桁に留まっていたが、2017年から徐々に出番を増やし、2018年にはシーズン終盤に二塁手でレギュラーの座をつかんだ。



2019年には自身初の規定打席数到達など飛躍を見せ、2020年には、打率2割8分3厘のキャリアハイの活躍。



しかし、2022年2軍での出場が多くなり、10月に阪神タイガースにトレードで入団した。



阪神でも二桁試合出場を続け、2024年には打率2割6分の成績を残すも、2025年10月に戦力外通告を受けた。



来季からオイシックスへの加入が発表されていて、渡邉選手はクラブを通して「また野球できる喜びを感じている。新潟を野球で熱くできるように」とコメントを発表しました。



◆背番号41 アダム・ウォーカー 選手

2021年12月に読売ジャイアンツと契約し、NPBに参戦した。



1年目の2022年には、チームでも5番目となる23本塁打を放ち大きく存在感を示した。



しかし、2年目の2023年からは出場機会を減らし、57試合出場6本塁打と1年目の成績を下回った。11月には福岡ソフトバンクホークスへトレードでの入団が発表。



2024年には20試合に出場し、1本塁打に留まり、12月に自由契約となった。



2025年4月に、独立リーグの神奈川フューチャードリームスへ入団し、最多本塁打と最多打点の2冠に輝いた。そして、12月オイシックスへの加入が発表された。

◆背番号51 石川 直也 投手

2013年にドラフト4位で、北海道日本ハムファイターズに入団。



2015年は1軍登板はなかったものの、2016年からは一軍での登板も徐々に増え、2018年には、抑えとして開幕一軍を迎えた。シーズン終了まで守護神として、投げ切り、52試合を投げ、1勝2敗18ホールド19セーブの成績を挙げた。2019年には、出場試合数を更に増やし、60試合に登板した。



しかしそこからは徐々に出番を減らし、2024年は3年ぶりに一軍登板はなく、2025年も一軍で登板することはできず、10月に戦力外通告を受けた。



来季からオイシックスへの加入が発表されていて、「武田勝監督とは、現役でもコーチでもお世話になり、その縁に感謝してプレーしたい」「ＮＰＢに戻れるように頑張りたい」とセパ12球団返り咲きへの意欲を語った。