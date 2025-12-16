「SPY×FAMILYワークブック」シリーズの新刊『アーニャとかん字1年生』と、『アーニャとたしざん・ひきざん1年生』の2冊が2025年12月15日（月）に発売された。

『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著／集英社刊）のキャラクター・アーニャと一緒にレッスンできることで好評の本シリーズ。「はじめてのえいご」「プログラミング」「イラストレッスン」「これだけ英単語」「かんたん英会話」「きれいにかけるひらがな」「きれいにかけるカタカナ」に続き、新入学の1年生に向けて「漢字」「計算」の基本を学べる2冊が登場。

子どもにとって大切な学習習慣を身につけるには、やる気に満ちあふれた1年生でスタートするのが最適だと本書。「かん字1年生」では、1年生で学習する漢字80字を効率良く覚えられるように、場面と意味でまとめられている。「たしざん・ひきざん1年生」は、数字の書き方や数の大きさなどの基本から、計算のやり方、応用問題までわかりやすく解説。

本書には人気キャラクターたちのかわいい『SPY×FAMILY』シールつき。全てのミッションをクリアしたらステラ（星）シールを張ることができる。

