サイクロンの影響で600人以上の死者が出ているスリランカに派遣されていた日本の医療チームが帰国し、解団式を行いました。

記者

「たった今、国際緊急援助隊医療チームが日本に到着しました。帰国した皆さんを称えるかのように、日本に住むスリランカの方々がお迎えに来ています」

解団式を行ったのはJICA＝国際協力機構の国際緊急援助隊です。国際緊急援助隊は、豪雨で甚大な被害を受けたスリランカで医療支援などを行うため、今月3日、日本を出発していました。

派遣されたのは医師や看護師ら合わせて31人からなる医療チームで、病院の機能が失われるなどした西部の町・チラウで活動しました。

岩瀬団長は、12日間の支援活動で1255人の治療にあたったとし、現地の現在の状況について次のように述べました。

国際緊急援助隊医療チーム 岩瀬喜一郎 団長

「総合病院の方はだいぶ機能回復したとはいえ、機材がまだ使えない状況になっています」

現地当局の発表によりますと、豪雨による洪水や土砂崩れによる死者は643人にのぼり、いまだ183人の行方がわかっていません。

日本政府はきょう、スリランカに対して、国際機関を通じ250万ドル＝日本円でおよそ3億8700万円の緊急無償資金協力の実施を決定をしています。