2児の母・橋本マナミ、わが子と友人たちのクリスマスパーティーの様子を披露「素敵です」「子ども達の可愛い笑い声が聞こえてきそう」
2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。わが子たちのクリスマスパーティーの様子を披露した。
【写真】「子ども達の可愛い笑い声が聞こえてきそう」橋本マナミが披露したツリー前に集まるわが子たちの写真
橋本は「保育園のお友達とクリスマスパーティ」とパーティーの様子を投稿。「子供達大喜び」と、楽しいパーティーの雰囲気を伝えた。「そしていつもお願いするフルーツブーケ @fruitbouquet.japan は今回も大人気で一瞬でなくなりました」「サンタバージョンも可愛いよねぇ」と、豪華なフルーツブーケが大好評だったことを明かした。
コメント欄には「子ども達の可愛い笑い声が聞こえてきそう」「可愛い」「いいですね素敵です」「「お仕事もお忙しい中、お子さんのイベントもこなされていて、すごいです!!」などの声が寄せられている。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。
