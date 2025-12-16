スポーツの勝敗などが賭けの対象となる「スポーツベッティング（賭博）」が国内外で横行していることを受け、超党派の国会議員で作るスポーツ議員連盟（会長・麻生太郎元首相）が１６日、プロジェクトチーム（ＰＴ）を設置し、刑法に抵触する違法なスポーツ賭博の禁止徹底へ向けて議論を始めることを決めた。

賭博絡みの不正から選手や審判らを守るため、法整備も視野に検討する。

議連は同日、国会内で役員会を開き、「日本でスポーツ賭博はやらない」と確認。日本以外の先進７か国（Ｇ７）でスポーツ賭博は合法だが、「日本になじまない」と一線を画す方針を明確にした。賭博の対象にされる選手や関係者を守る枠組み作りの必要性も共有した。ＰＴの座長に自民党の山下貴司元法相が就任し、年明けから専門家も交えて議論し、国の取り組みを加速する。

法整備にあたっては欧州評議会が２０１９年に発効させた「スポーツ競技の不正操作に関する条約（マコリン条約）」を参考にする考え。同条約は、国に司令塔となる公的機関を設置し、情報収集のほか、各国間の情報共有、八百長など不正に対して国際的に連携して取り組むことを求めている。議連は条約への署名、批准も選択肢としつつ、より迅速かつ柔軟に対処できる国内法の整備を検討する。

スポーツ産業振興に取り組む一般財団法人「スポーツエコシステム推進協議会」によると、日本の居住者が海外スポーツ賭博サイトで違法に賭けた金額は、少なくとも６兆４５０３億円で、うち１兆１８３億円は国内スポーツが対象となっている。