¼«Ì±¡¦¹â»Ô¼óÁê¤È°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬²ñÃÌ¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø¡Ö³Î¼Â¤ËÀ®°Æ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡ÊÁíºÛ¡Ë¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£±£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë´Ø¤·¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄÆþ¤ê¤òÃÇÇ°¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¥È¥Ã¥×¤Î²ñÃÌ¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å£µ»þ£´£°Ê¬¤´¤í¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìó£´£°Ê¬¤Î²ñÃÌ¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¿¤Á¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼»á¤Ï¶¦Æ±²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½°µÄ±¡ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÀ®°Æ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·Î¾ÅÞ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ñ´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Äê¿ôºï¸º¤Ïà°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏá¤ÎÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«°Ý¤ÏÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤òº£¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÌîÅÞÂ¦¤¬¡ÖÀè¤ËÄó½Ð¤·¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤«¤é¿³µÄ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿³µÄ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«°Ý¤Ï£±£°·î£²£°Æü¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ñ²È¾ðÊó¶É¤ÎÁÏÀß¡¢ÆüËÜÈÇ¤ÎÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ã£Æ£É£Õ£Ó¡Ë¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¤Ï£±£·Æü¤Ë²ñ´üËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£