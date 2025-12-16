2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」全順位発表
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。12月16日21時には、「NETViVi」にて各部門の全順位が発表された。
誌面では1位受賞者の撮り下ろしページ以外にも、同誌がピックアップしたイケメンたちの撮りおろし＆インタビューや下半期のイケメンTOPICまとめなどのページが掲載。NOW部門から庄司浩平、NEXT部門から黒川想矢がピックアップされているほか、ファンからのラブコールによってオンリーワンの1位が与えられる「ウチの推し」部門より、M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」部門に選出され、インタビューに答えている。（modelpress編集部）
◆「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」全順位発表
NOW部門の1位に輝いたのは、ドラマやバラエティに引っ張りだこで、この下半期に特に躍進を遂げたTravis Japanの松田元太。22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門で頂点に立ったのは、岩瀬洋志。30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。
◆NOW部門
1位：松田元太（Travis Japan）
2位：本田響矢
3位：佐藤勝利（timelesz）
4位：K（&TEAM）
5位：高橋恭平（なにわ男子）
6位：高橋文哉
7位：高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）
8位：柏木悠（超特急）
9位：山中柔太朗（M!LK）
10位：尾崎匠海（INI）
11位：山下幸輝
12位：ラウール（Snow Man）
13位：庄司浩平
14位：白岩瑠姫（JO1）
15位：綱啓永
16位：佐野晶哉（Aぇ! group）
17位：増子敦貴（GENIC）
18位：豊田裕大
19位：中村嶺亜（KEY TO LIT）
20位：小波津志（PSYCHIC FEVER）
◆NEXT部門
1位：岩瀬洋志
2位：杢代和人（原因は自分にある。）
3位：黒川想矢
4位：浜川路己（ROIROM）
5位：野村康太
6位：HARUA（&TEAM）
7位：織山尚大（ジュニア）
8位：NAOYA（MAZZEL）
9位：齋藤潤
10位：YU（NEXZ）
11位：川口蒼真（KID PHENOMENON）
12位：RUI（STARGLOW）
13位：伊藤圭吾（龍宮城）
14位：真弓孟之（AmBitious）
15位：本島純政
◆ADULT部門
1位：松村北斗（SixTONES）
2位：中島健人
3位：菊池風磨（timelesz）
4位・志尊淳
5位：末澤誠也（Aぇ! group）
6位：草川拓弥（超特急）
7位：七五三掛龍也（Travis Japan）
8位：與那城奨（JO1）
9位：澤本夏輝（FANTASTICS）
10位：塩野瑛久
