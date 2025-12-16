庄司浩平、2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門に初ランクイン 撮影中も色気溢れる
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。俳優の庄司浩平がNOW部門に初ランクインし、13位に輝いた。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
今回「ViVi」がピックアップしたのは、NOW部門に初ランクインした庄司。庄司は「仮面ライダーガヴ」「40までにしたい10のこと」など話題作に次々出演、2025年下半期にぐんぐん人気を伸ばし、NOW部門に初ランクイン。特に熾烈な争いが繰り広げられているNOW部門にて、初ランクインにして13位という高順位に、同誌編集部が“気になるイケメン”として取材したという。
撮影が始まるなり、圧倒的スタイルで同誌スタッフからも歓声が。自然に溢れ出る色気に、多くの人が“沼る”理由をひしひしと感じたそう。その後はインタビュー、SNSとたくさんの取材が行われたが、次々と面白トークが。撮影で歓声を上げた後は、取材で笑い声が止まらない、にぎやかな現場になったという。
NOW部門の1位は、Travis Japanの松田元太。22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門で頂点に立ったのは岩瀬洋志、30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。
また、誌面では1位受賞者の撮り下ろしページ以外にも、同誌がピックアップしたイケメンたちの撮りおろし＆インタビューや下半期のイケメンTOPICまとめなどのページが掲載。NOW部門から庄司、NEXT部門から黒川想矢がピックアップされているほか、ファンからのラブコールによってオンリーワンの1位が与えられる「ウチの推し」部門より、M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」部門に選出され、インタビューに答えている。（modelpress編集部）
◆庄司浩平「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門初ランクイン
◆NOW部門1位は松田元太
