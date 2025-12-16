M!LK塩崎太智、2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」ウチの推し部門で受賞
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。ファンからのラブコールによってオンリーワンの1位が与えられる「ウチの推し」部門より、M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」部門に選出された。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
今回「ViVi」がピックアップしたのは、初の紅白出場も決まり、「イイじゃん」に続き「好きすぎて滅！」が話題、下半期もその勢いを加速し続けている、ダンスボーカルユニット・M!LKから塩崎。ファンからのコメントには、「アーティストさんとのコラボダンス動画で、全力すぎて塩崎さんしか目に入ってこない」「ライブや音楽番組ではキラキラアイドルなのに、私服がゲームの初期装備すぎて業界をざわつかせています」といった声が同誌のもとに届き、「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」部門の1位に選出されたという。
受賞の感想を聞かれると、「なんですかそれ！！！（笑）」と叫び、スタッフの笑いを誘ったという塩崎。SNSもお茶の間もM!LKに染まった2025年になったが、と同誌スタッフが切り出すと、「やっとスタート地点に立てたと思います。ありがとうございます」と語ったそう。濃厚なインタビューはもちろん、SNSコンテンツでは「全力（？）ダンス」の様子も公開される予定だ。
NOW部門の1位は、Travis Japanの松田元太。22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門で頂点に立ったのは岩瀬洋志、30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。
また、誌面では1位受賞者の撮り下ろしページ以外にも、同誌がピックアップしたイケメンたちの撮りおろし＆インタビューや下半期のイケメンTOPICまとめなどのページが掲載。M!LKの塩崎のほか、NOW部門から庄司浩平、NEXT部門から黒川想矢がピックアップされている。（modelpress編集部）
◆塩崎太智「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」選出に驚き
◆NOW部門1位は松田元太
