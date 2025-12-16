黒川想矢、2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門初ランクイン「国宝」の活躍も繋がる
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。俳優の黒川想矢がNEXT部門に初ランクインし、3位に輝いた。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
黒川は、「ViVi」2025年5月号「NEXTイケメンブック」企画で同誌誌面に初登場。当時、「この春から高校生になります！」とキラキラした目で、熱中している宇宙の話をするフレッシュさが印象的だったというが、今回現場で同誌編集部と再会した黒川は、どこか大人びて堂々とした佇まいを見せた。NEXT部門に初ランクイン、さらに3位という結果に繋がった理由の1つには、映画「国宝」の喜久雄役の好演が。「第17回TAMA映画賞」では最優秀新進男優賞を受賞し、海外でも上映挨拶を経験するなど、この半年でさまざまな経験を重ねたからなのか、ひとまわりもふたまわりも大きく感じる撮影となった。
カメラマンがシャッターを切り始めると黒川のスイッチが入り、コロコロ変わる表情に同誌チームも「かっこいい！」の嵐だったが、「恥ずかしい（笑）！」と照れてしまう一面も。SNSコンテンツ撮影でも、同誌ならではのお題の撮影に「僕こういう撮影が得意じゃなくて…」と自信なさそうにしながらも、一生懸命に取り組む姿勢に、現場は終始和やかな空気に包まれた。
NOW部門の1位は、Travis Japanの松田元太。22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門で頂点に立ったのは岩瀬洋志、30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。
また、誌面では1位受賞者の撮り下ろしページ以外にも、同誌がピックアップしたイケメンたちの撮りおろし＆インタビューや下半期のイケメンTOPICまとめなどのページが掲載。NOW部門から庄司浩平、NEXT部門から黒川がピックアップされているほか、ファンからのラブコールによってオンリーワンの1位が与えられる「ウチの推し」部門より、M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」部門に選出され、インタビューに答えている。（modelpress編集部）
◆黒川想矢「ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門初ランクイン
◆NOW部門1位は松田元太
