本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/16
EUR/USD
1.1635（5.47億ユーロ）
1.1650（6.35億ユーロ）
1.1695（7.17億ユーロ）
1.1700（6.79億ユーロ）
1.1750（14億ユーロ）
1.1755（5.91億ユーロ）
1.1870（7.08億ユーロ）
USD/JPY
154.00（6.80億ドル）
156.00（10億ドル）
157.00（11億ドル）
GBP/USD
1.3450（6.97億ポンド）
1.3500（49億ポンド）
ユーロドルは1.1750にピンポイント、ドル円は154.00と156.00に離れた設定、ポンドドルは1.3500に大規模な設定
