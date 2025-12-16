不倫がバレると「離婚はしたくない」「ちょっと魔がさしたんだ」など、あきれる言動をする人が多いようです。そんなことを言うなら、最初から不倫なんてしなければいいのに……と思ってしまいますが、それでも不倫をする人が後をたちませんよね。

今回は、不倫がバレて泣きついてきた夫に「奪ったのはあなたじゃない！」と妻がキレた話をご紹介いたします。

幸せを奪ったのは夫

「夫が不倫したため、私は離婚を告げました。すると夫は『離婚はやめてくれ』『君と子どもたちと離れたくないんだよ……』『俺から家族を奪わないでくれ！』と泣きついてきました。反省しているというよりも、被害者ぶってくる夫に怒りが爆発して『奪ったのはあなたじゃない！』と言い返しました。私と子どもを裏切って女と好き勝手遊んでおいて、不倫がバレたら被害者ヅラして泣きついてくるなんて、本当にみっともないし情けないですよね。たった一度の不倫でも許せなかったので、私は慰謝料を請求して夫とは離婚しました。この決断は間違ってなかったと思います」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 家族を裏切る行為をしたのは自分なので、離婚を告げられて泣きついたとしても、同情の余地はありません。こうなることくらい簡単に予想できたはずなのに、なぜ不倫をしてしまうのでしょうね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。