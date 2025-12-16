元阪神で「代打の神様」関本賢太郎氏（47）が13日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）にゲスト出演。「先輩たちが取り合いになる」という大人気の後輩について語る場面があった。

この日は「プロ野球 名！迷？コンビ」がテーマ。関本氏は元阪神・今成亮太氏（38）とともに出演した。

関本氏は今成氏について「ここ一番で2軍落ちすることが残念」と回答。その理由について「今成は飲み会の席ではとにかくスーパースターで。今成クラスになってくると先輩たちが取り合いになるんです。1カ月くらい前から今成の予定を抑えている」と、今成氏の奪い合いが発生していたことを明かした。

関本氏は「満を持して東京遠征に行くそのタイミングで合わせたかのように2軍に落ちよるんですよ」と言及。糸井嘉男氏が、日本ハム時代のチームメート・杉谷拳士氏も今成氏の立ち位置と似ていると指摘すると、関本氏は「2人には悪いけど、ホテルから（移動の）バスで乗ってるか、乗っていないかは、いちいち注目しないじゃないですか。スタメンのオーダーには毎日のってないから気付かないんですよ。試合が始まって中盤ぐらいに“あれ？おらへんぞ！今日の夜どうするんや…”って」と明かし、スタジオの笑いを誘っていた。