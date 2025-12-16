Re:nameが、結成10周年記念日となる2026年3月25日にオリジナルアルバム『1626』をリリースすることを発表した。

前作『GENIUS FOOL』から約1年1ヶ月ぶりの待望のニューアルバム。アルバムタイトルの『1626』は、2016年に当時16歳だった現メンバー3人で結成して、同じメンバーで来年26歳になるという、10周年をストレートに感じさせるものとなっている。同時にジャケット写真も公開された。

同作品はシングルとしてリリースしてきた「愛はきっとLonely」「Vintage Car」など全8曲を収録。今回CDでのリリースも決定しており、CDにはbonus trackとして「KISS ME HONEY」「I’ve」も加えた全10曲が収録される。

そしてアルバム収録曲から「MUCHU」が12月17日より、先行配信が決定。オリジナル待ち受け画像がもらえるApple Music、SpotifyでのアルバムPre-add/Pre-saveキャンペーンもスタートした。

そして、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も発表。最速先行受付も同時にスタートした。リリースとツアー発表に伴い、新ビジュアルもお披露目された。さらに結成10周年特設サイトも公開された。

様々な発表を行ったRe:nameだが、12月17日の夜にはメンバー3人でインスタライブを行う。さらなる発表があるかもしれない。

Re:nameは、2026年の結成10年に向けた“SIXTEEN + TEN”プロジェクトを展開中。先月、TWO MAN SERIESのゲストアーティストも発表され、2026年1月24日大阪・ESAKA MUSEにthe paddles、2月13日東京・渋谷WWWにw.o.d.を迎えて開催される。こちらのチケットも12月20日から一般発売される。

New Album『1626』

2026年3月25日(水)リリース

https://lnk.to/rename_1626

品番：PCCI-00032

税込3,000円（税抜2,727円）

予約：https://lnk.to/rename_1626 1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room

9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）

10.I’ve （CDのみのbonus track）

＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞

・TWO MAN SERIES

2026年1月24日(土) 大阪・ESAKA MUSE

アーティスト：Re:name / Guest : the paddles

時間：開場 17:30 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：HEADLINE：06-6809-5858 2026年2月13日(金) 東京・渋谷WWW

アーティスト：Re:name / Guest : w.o.d.

時間：開場 18:30 / 開演 19:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 チケット情報

一般発売：2025年12月20日(土)12:00〜 ・ONE MAN SERIES

Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026

2026年5月23日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888 2026年5月30日(土) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 2026年6月14日(日) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041 チケット情報

【Official 最速先行】

受付期間：12月16日(火)21:00〜2026年1月5日(月)23:59

受付URL： https://w.pia.jp/t/rename-tour26/