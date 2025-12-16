学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白（ひたかましろ）が、2026年2月5日(木)の自身の誕生日に新曲「Area」をリリースし、アーティストデビューすることが発表された。

本作には完全新曲となるタイトル曲「Area」をはじめ、2025年8月に開催された陽高真白の単独イベント＜夏の大暴走まつり＞で初披露され話題となった曲「RI RI RI」、そして「ini mini」などが収録される。

12月16日(火)21時〜12月20日(土)23時59分の期間中にROCKET-EXPRESSでCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「SMA VOICE限定絵柄トレカ」が付いてくる特典も用意されている。

また、2月11日(水・祝)には春咲暖×陽高真白ツーマンライブ＜Luminous 2026＞が新宿ReNYにて開催される。

▼陽高真白 コメント

皆さん！！

陽高真白はアーティストデビューいたします！！

そして！自分の楽曲を3曲リリースさせていただけることになりました！！

アーティストとしての記念すべき第一歩です！！

収録曲すべてに、今の私の想いや生き様、そしてこれからも進み続けるという覚悟を詰め込んでいます！

こうしてアーティストデビュー出来たのは支えてくれた人たち、応援してくれたあなたの存在があるからです！！本当にありがとうございます！！！

歌うことは大好きですが、上手く歌えるか、皆さんに喜んでいただけるかなど不安な気持ちもありました。

それでもこの曲を届けたい皆がいるから、沢山練習して、胸を張って収録に挑みました！

たった今、楽曲の最終MIXを確認をしたのですが、私の届けたいものがしっかりと詰まっていて、テンションが上がりまくっています！皆さんに聞いていただける日が待ち遠しいです！

この3曲は、今の自分そのもの！

人生初めての私の想いを込めた曲、楽しみにしていてくださいね！

1st Single「Area」 2026年2月5日(木)発売

￥2,500(税抜価格 ￥2,273)

品番：SLRL-10173

JAN=4571629126328

予約・購入：https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660030 1.Area

2.RI RI RI

3.ini mini

4.Area -Instrumental-

5.RI RI RI -Instrumental-

6.ini mini -Instrumental- ・早期予約特典（受付期間：12/16〜12/20）

「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm） ・SMA VOICE限定特典

SMA VOICE限定絵柄トレカ SMA VIOCE会員限定「SMA VOICE限定絵柄トレカ」特典付きはコチラ：https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660030_fc

オフィシャルファンクラブ・SMA VOICE入会：http://smavoice.jp